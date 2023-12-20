Türkiye'de en uzun gece hangi ilde yaşanacak? Tam 15 saat 6 dakika sürecek döngü yeniden değişecek

21 Aralık kış dönümü için geri sayım başladı. Bu tarihle birlikte döngü yeniden değişecek ve gündüzler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak. Peki Türkiye'de en uzun gece ve en kısa gece hangi ilde yaşanacak? En uzun gece kaç saat sürecek? İşte 21 Aralık ile ilgili tüm detaylar ...

Kış dönümü için geri sayım başladı. Peki, en uzun gece ne zaman? En kısa gündüz kaç saat? En uzun gece hangi şehirde, kaç saat sürecek? İşte 21 Aralık ile ilgili tüm detaylar...21 Aralık'ta güneş ışınları Güney Yarımküre'ye en dik, Kuzey Yarımküre'ye ise en eğik açılarla gelecek. Bu tarihten sonra döngü yeniden değişecek.Ekinoks olarak adlandırılan bu süreç, 'En Kısa Gündüz' ve 'En Uzun Gece'yi kapsıyor.Bu olay, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin resmi olarak başlangıcını işaret ediyor.Peki Türkiye'de en uzun gece ve en kısa gece hangi ilde yaşanacak? En uzun gece kaç saat sürecek? İşte detaylar...Ülkemizde en uzun gece 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.Ülkemizdeki en kısa gece ise 14 saat ile Güney'deki Hatay'da yaşanacak.