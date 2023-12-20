Siyonist İsrail alçaklıkta sınır tanımıyor! Katiller ordusu Gazze'yi değil insanlığı vuruyor

Filistin'de 7 Ekim'den bu yana gazetecileri de hedef alan terör devleti İsrail, basın mensuplarına yönelik saldırılarda yeni bir aşamaya geçti.Önceki gece Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde gazeteci Adil Zarab'ın evi vuruldu. Saldırıda Zarab ve 7 akrabası hayatını kaybetti.Aynı saldırıda vurulan diğer iki binada da Attiya ailesinden 8 ve Abdulal ailesinden ise 3 kişi yaşamını yitirdi. İsrail bombardımanında yıkılan binaların enkazından en az 50 kişinin cenazesi ile 12 yaralı çıkarıldı.Çevredeki saldırılarda ise aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 25 Filistinli öldürüldü. Gazeteci Adil Zarab'ın naaşı, dün yakınları tarafından toprağa verilmek üzere En Neccar Hastanesi morgundan alındı.Zarab'ın iki çocuğu, babalarının yüzüne son kez bakarken gözyaşlarına boğuldu.Zarab, Filistinliler için sadece gazeteciliğiyle değil Gazze'de hayır işleri ve yaralı çocuklara yardımlarıyla da tanınıyordu.Ondan geriye yardım elini uzattığı çocuklarla çekilen fotoğrafları kaldı.Katar Al Jazeera kanalı geçen haftaki saldırılarda öldürülen kameramanı Samir Ebu Dakka için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuracağını duyurmuştu.Siyonist İsrail ordusunun Gazze'de 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda toplam 19 bin 667 Filistinli hayatını kaybetti, 52 bin 586 kişi de yaralandı.İsrail'in önceki geceki saldırılarında yaralanan Filistinli genç hastaneye kaldırıldı.Ancak aynı saldırıda biri daha 1 aylık olan iki çocuk öldü. Filistinli genç adam kefene sarılarak hastane odasına getirilen iki çocuğuyla gözyaşları içinde vedalaştı.Babaanne Suzan Zourob torunlarını son kez babalarına gösterdi. Bu anlar yürekleri dağladı.Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde yerleşkeci terörü devam ediyor. İsrail'in silahlandırdığı yerleşkeciler dün tarihi İbrahim Camii'ni biber gazıyla basarak namaz kılanlara saldırdı.Saldırı nedeniyle özellikle cami cemaatinin yaşı ileri onları nefes darlığı problemi yaşayarak hastaneye kaldırıldı.Gazze'de Siyonist İsrail rejimi tarafından yerlerinden edilerek sınırdaki Refah kentinin kumluk bir bölgesine sıkıştırılan siviller çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.Filistinli sanatçı, müzisyen gruplar özellikle çocukların yaşadıkları travmalardan uzak bir gün geçirebilmeleri için bu yerleşim bölgelerinde çeşitli etkinlikler düzenliyor.Müzisyen Ruaa Hassouna çocuklara ud çalarken, palyaço ve jonglör ekibi de çadırda yaşayanları birkaç saatliğine de olsa eğlendirdi.Gazze'de 7 Ekim'den bu yana Türkiye hep sahada mazlumların yanında oldu. İşte Türk yardım kuruluşları ve STK'ların Gazze'deki faaliyetleri:Türk Kızılay: Türk Kızılay 7 Ekim'den bu yana 75 milyon 857 bin liralık yardımla 598 bin 570 kişiye ulaştı. 21 Ekim- 5 Aralık arasında Gazze'ye 3 bini aşkın yardım TIR'ı gönderildi.Türkiye Diyanet Vakfı: Şifa Hastanesi personeline günlük 1500 kişilik sıcak yemek desteği verildi. Cibaliye'de sığınma merkezilerndeki sivillere günlük 2 bin paket sıcak yemek çıkarıldı. Hastanelere 100 bin dolarlık tıbbi malzeme ulaştırıldı. Hastanelerde elektrik üretimine yönelik yakıt desteği için 51 bin dolar acil insani yardım yapıldı.Deniz Feneri Derneği: Abluka sebebiyle dışarıdan yardımların gönderilemediği günlerde bölgedeki depoalarından bulunan mazlemeleri dağıtarak Gazzelileri hiçbir zaman yalnız bırakmayan dernek 250 bin Filistinli'ye ulaştı.İHH: 5 bin 862 kumanya, 2 bin 300 battaniye, 500 elbise, 10 bin 786 ekmek dağıtıldı. 212 bin kişiye sıcak yemek verildi. Ambulanslara 485 litre yakıt desteği verildi. Şifa Hastanesi'ne yaralılar için 1106 hijyen paketi, 120 hasta bezi ve 500 ilaç verildi. 354 bin 358 kişiye ulaşıldı.Sadakataşı Derneği: Han Yunus'ta 2 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.Cansuyu Derneği: Gazze'ye sıcak yemek servisi yapıldı. Gıda kolileri taşıyan TIR'lar bölgeye ulaştırıldı.