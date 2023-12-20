Şeytanın aklına bile gelmez! Yöntemi buldu: 14 kez büyük ikramiye kazandı

Rumen kökenli Avustralyalı ekonomist Stefan Mandel, piyangodan büyük ikramiyeyi kazanma üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor.Bilim, üzerimize yıldırım düşme ihtimalinin piyangoyu kazanma ihtimalden dört kat fazla olduğunu söylüyor. Ancak, Mandel'in hikayesi bu istatistikleri altüst ediyor.Mandel'in hikayesi, 1950'lerde Romanya'da finans sektöründe çalışırken ortaya çıktı. Piyangodan yüksek miktarlarda ikramiye kazanma arayışında, altı rakamdan beşini tutturabileceği bir formül geliştirdi. 'Birleşimsel yoğunlaştırma' adını verdiği bu formül üzerinde dört yıl çalıştı.Planı aslında altı rakamdan beşini bilerek ikinci en büyük ödülü kazanmayı hedeflemekti. Ancak kaderin cilvesiyle, tam altı rakamı doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi kazandı.Avustralya'da yaşayan ve piyango ustası olarak anılan Stefan Mandel, 23 bin 509 Avustralya dolarını kazandığı büyük ödülle hayatında yeni bir sayfa açtı. Bu miktar, o dönemde neredeyse yirmi yıllık maaşına denk geliyorduMandel, olağanüstü başarısını matematiksel bir formülasyona dayandırdı ve zamanla bu yeteneğiyle dikkat çekti. Hayatında toplamda 12 kez büyük ikramiyeyi kazanarak adını duyurdu. Ancak, bu başarı bazı yetkililerin dikkatini çekti ve Mandel'in kazanma metodunu sorgulamaya başladılar.Onun kazanmasını engellemek için piyango kurallarını değiştirmeye kadar gittiler. Ancak, Mandel'in dehası ve stratejik zekası, kuralların dahi değişmesine engel olamadı.Mandel, 2 bin 500 dolar yatırım alan 2 bin 500 kişiyi bir araya getirerek büyük bir ortaklık oluşturdu. Bu strateji sayesinde beklenen oldu ve 27 milyon dolar değerindeki büyük ikramiye Mandel ve ekibine çıktı.Piyango dehası Stefan Mandel, basit bir formülle piyangolardan büyük ikramiye kazanma yöntemini keşfetti.Piyangoda seçilmesi istenen 1'den 40'a kadar olan altı sayı için toplamda 3 milyon 383 bin 380 farklı bilet kombinasyonu olduğunu fark etti. Mandel, belirli bir algoritma dahilinde en düşük maliyetle en yüksek ikramiyeyi sunan piyangolara odaklandı ve büyük miktarda bilet satın alarak şansını denedi.Mandel, kazandığı büyük ikramiye gelirini elde etmek için uzun bir hukuki mücadeleye girişti. CIA ve FBI gibi kurumlar tarafından yapılan soruşturmaların ardından başarıyla geçtiği dört yıllık bir yasal mücadelenin sonucunda hak ettiği geliri elde etti.Şimdilerde 89 yaşında olan Mandel, volkanları ve şelaleleriyle ünlü tropik bir Güney Pasifik ada ülkesi olan Vanuatu'da sakin bir yaşam sürüyor.