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Meral Akşener'e bir şok daha! PORTAŞ’ı 28 milyar TL zarar ettiren İYİ Partili istifa etti

Mamak Kentsel Dönüşüm projesinde PORTAŞ üzerinden yapılan ihalelerde yaşanan usulsüzlükler belgeleri ile gün yüzüne çıkarılmıştı. Sayıştay raporları ile PORTAŞ'ı 28 milyar TL zarar ettirdiği ortaya çıkan İYİ Partili PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özarslan, Meral Akşener'in CHP'ye karşı 'savaş açıyorum' ifadelerinin ardından gemiyi ilk terk eden isim oldu.

Meral Akşener'e bir şok daha! PORTAŞ’ı 28 milyar TL zarar ettiren İYİ Partili istifa etti
Ekleme: 20.12.2023 - 09:21 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener'e bir şok daha! PORTAŞ’ı 28 milyar TL zarar ettiren İYİ Partili istifa etti
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın Mamak'taki kentsel dönüşümde yaşanan skandalları gün yüzüne çıkarmasının ardından Özcan'ı iftira atmakla suçlayıp istifa çağrısı yapan İYİ Partili PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özarslan, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Mamak Kentsel Dönüşüm projesinde PORTAŞ üzerinden yapılan ihalelerde yaşanan usulsüzlükler belgeleri ile gün yüzüne çıkarılmıştı. Yaşanan skandalın ardından panikleyen İYİ Partili PORTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medya hesabı üzerinden kendini ele verir cinsten yaptığı paylaşım ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı istifaya davet etmişti. Ayrıca Sayıştay raporları ile PORTAŞ'ı 28 Milyar TL zarar ettirdiği ortaya çıkan Özarslan, bugün de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP'ye karşı 'savaş açıyorum' ifadelerinin ardından gemiyi ilk terk eden isim oldu.

ÖZCAN'A İSTİFA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

2022 Sayıştay raporları ile ABB iştiraki olan PORTAŞ'ı 28 Milyar TL zarar sokan ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi için yapılan ihalelerde usulsüzlüğü ortaya çıkarılan İYİ Partili Mesut Özarslan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden Özcan'ı iftira atmakla suçlayıp istifa çağrıları yapmıştı.

CHP'DEN ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANI OLMAK İSTİYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sayesinde PORTAŞ'a Yönetim Kurulu Başkanı Olan Özarslan, bugün Akşener'in CHP'ye yönelik 'Savaş açıyorum' açıklamalarının ardından partiden istifa ettiğini açıklayarak gemiyi ilk terk eden isim oldu. Özarslan'ın istifasından sonra akıllara CHP'den Etimesgut Belediye Başkanı olmak istediği geldi.

Meral Akşener'e bir şok daha! PORTAŞ’ı 28 milyar TL zarar ettiren İYİ Partili istifa etti

ÖZARSLAN'IN YAPTIĞI İSTİFA PAYLAŞIMI

'Genel Başkanımın talimatları haricinde kendi başıma herhangi bir görüşme ve hareket içerisinde olmadım' diyerek sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Özarslan, '25 Ekim 2017'de Yüce Türk Milleti'ne umut olmak için ülkemizin her kesiminden milliyetçi ve demokrat arkadaşlarımızla bir araya gelerek Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi önderliğinde çetin yolları aşarak büyük bir mücadele ile İYİ Parti'yi kurduk. İYİ Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca; Kurucular Kurulu Üyeliği, Ankara Kurucu İl Başkanlığı, Genel İdare Kurulu Üyeliği, Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve daha birçok görevi üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla partimizin yükselmesi, gelişmesi ve bürokraside aldığım görevlerde partimizi ve dava arkadaşlarımı layıkıyla temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler, yürüttüğümüz kampanyalar, sarf ettiğimiz çaba, gösterdiğimiz özveri, samimiyet ve destekleri için Genel Başkanıma, İYİ Parti üyelerine, tüm teşkilatlarına, genç arkadaşlarıma ve Ankaralı hemşehrilerime teşekkürü borç bilirim.' dedi.

Özarslan şöyle devam etti; 'Medya üzerinden şahsım hakkında imâ edilen kumpaslara ilişkin olayların bu noktaya nasıl evrildiğini halâ anlamış değilim. Ancak kamuoyu bilsin ki; inandığım değerlere olan sadakatimle Genel Başkanımın talimatları haricinde kendi başıma herhangi bir görüşme ve hareket içerisinde olmadığımı beyan ederek, İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Aziz Türk Milleti'ne hizmet etme arzusunu muhafaza ederek, Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleri ışığında vatanımızın birliği, dirliği ve refahı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim.'
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