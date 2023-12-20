  • USD: 29,07 - 29,12
  • EURO: 31,85 - 31,91
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Manisa'da 3 yılda ortaya çıkarıldı: 1900 yıllık 800 metre uzunluğunda! Büyük boyutlu blok taşlar dikkat çekti

Manisa'da 2 bin 700 yıllık geçmişe dayanan Aigai Antik Kenti'nde 3 yıllık çalışmanın ardından 'Athena Caddesi' ismi verilen antik yoldaki kazı çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından 800 metre uzunluğundaki 1900 yıllık antik yol ortaya çıkarıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, "Kentteki en önemli kazı çalışmalarından birini 'Athena Caddesi' oluşturuyor. Özellikle ziyaretçiler açısından antik yolda yürümek kentin daha iyi algılanması açısından önem taşıyor" dedi.

Ekleme: 20.12.2023 - 12:55 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Manisa'da 3 yılda ortaya çıkarıldı: 1900 yıllık 800 metre uzunluğunda! Büyük boyutlu blok taşlar dikkat çekti
Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol Kenti'nden biri olan, Yunusemre ilçesi Yuntdağı Köseler Mahallesi'ndeki 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Aigai Antik Kenti'nde, 2023 yılı kazı çalışmalarında sona gelindi.
Manisa'da 3 yılda ortaya çıkarıldı: 1900 yıllık 800 metre uzunluğunda! Büyük boyutlu blok taşlar dikkat çekti

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Yunusemre Belediyesi, Aliağa Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda bu yıl devam eden çalışmalarda, tarihi yolların açığa çıkarılması üzerinde duruldu. Bu kapsamda Aigai Kazı Heyeti tarafından 'Athena Caddesi' adı verilen ve 3 yıl süren antik yoldaki kazı çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından 800 metre uzunluğundaki 1900 yıllık antik yol ortaya çıkarıldı.

Manisa'da 3 yılda ortaya çıkarıldı: 1900 yıllık 800 metre uzunluğunda! Büyük boyutlu blok taşlar dikkat çekti

Antik yolun, Magnesia'dan (Manisa) İzmir Yenişakran'daki Gryneion Antik Kenti'ne kadar uzanan antik yolun bir parçası olduğu tespit edilirken, Athena Caddesi dron ile görüntülendi.

Manisa'da 3 yılda ortaya çıkarıldı: 1900 yıllık 800 metre uzunluğunda! Büyük boyutlu blok taşlar dikkat çekti

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren MCBÜ Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, 'Aigai'deki 2023 kazı çalışmalarının sonuna geldik, tamamlamak üzereyiz. 2021 yılında başladığımız bu yıl bitirdiğimiz bir çalışmamız var. İsmini 'Athena Caddesi' koyduğumuz bir antik yol var. Antik yolun çalışmalarını bu yıl tamamlamış durumdayız. Bu yolun kentin ana girişlerinden biri olan Agora Caddesi kapısından geldiğinde Akropolis'e doğru sağa döndüğünü gördük. 2021 yılında yolu kazmaya başladık ve bu yolun 'Athena Kutsal' alanına kadar uzanacağını tahmin ediyorduk. 3 yıllık kazı çalışmalarının ardından 'Athena Kutsal' alanına giden bu caddenin kazı çalışmalarını tamamladık ve ortaya çıkardık' ifadelerini kullandı.

Manisa'da 3 yılda ortaya çıkarıldı: 1900 yıllık 800 metre uzunluğunda! Büyük boyutlu blok taşlar dikkat çekti

'Kentin daha iyi algılanması açısında önem taşıyor'

Ortaya çıkarılan antik yolun, kentin planını anlama yönünde veriler sağladığını belirten Prof. Dr. Sezgin, 'Kentteki en önemli kazı çalışmalarından birini, antik yol çalışmaları oluşturuyor. Çünkü özellikle ziyaretçiler açısından antik yolda yürümek, kentin daha iyi algılanması açısından önem taşıyor. Bu bakımdan 2004 yılından beri çok sayıda antik yol kazıp, ortaya çıkardık. Bu, ziyaretçilerin hoşuna gidiyor, bizim açımızdan da kentin planını anlama yönünde önemli veriler sağlıyor. Athena Caddesi ismini verdiğimiz yol, kent içerisindeki ana arterlerden biri. Bütün bu yollar, su kapılarına, su kapılarından içeri giren dış yollara bağlanıyor. Dış yollar da haliyle Aigai ve çevresindeki antik kentlere giden yollarla ilişkili. Biz bu yolların Magnesia'ya kadar geldiğini, bugünkü Yenişakran'daki Gryneion Antik Kenti'ne kadar gittiğini biliyoruz. Çok uzun bir taş döşeli yol ağının bir parçası' diye konuştu.

Manisa'da 3 yılda ortaya çıkarıldı: 1900 yıllık 800 metre uzunluğunda! Büyük boyutlu blok taşlar dikkat çekti

Büyük boyutlu blok taşlar

Athena Caddesi'ndeki antik yolda çok büyük boyutlu blok taşlar kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Yusuf Sezgin, 'Yolun bir tarafından kanalizasyon geçiyor, kanal kapakları var. Biz o kanal kapaklarını yeri geldiğince tamir ettik. Yolların kenarlarındaki binaların kapılarının da ortaya çıkmasıyla birlikte önemli bir yol' dedi.

Manisa'da 3 yılda ortaya çıkarıldı: 1900 yıllık 800 metre uzunluğunda! Büyük boyutlu blok taşlar dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kriz büyüyor! İmamoğlu'ndan Akşenere cevap geldi: Ben o defteri kapattım işime ve önüme bakıyorum
Bakan Uraloğlu'ndan Avrasya Tüneli açıklaması: Ekonomiye katkı 1.5 milyar dolar
Şehit Selçuk Paker’in annesinden İmamoğlu’na tepki: Benim çocuğum reklam malzemesi değil
Mansur Yavaş'tan Akşener'e cevap: Korkaklıkla suçlanmak zoruma gitti
Akşener'in baş ağrısı dinmiyor! İyi Parti kanadından bir istifa daha
Bakan Kacır duyurdu: Deprem bölgesine yeni finansman desteği
MSB'den 'Tuzla Piyade okulu' iddialarına ilişkin flaş açıklama!
Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak? İşte SGK ödeme rehberi!
Mansur Yavaş PORTAŞ'ı da zarar ettirdi! Rakamlar dudak uçuklattı
İstanbul'da bitmeyen metro çalışması vatandaşları isyan ettirdi
İsrail medyası Netanyahu’nun planını açıkladı! Gazze katliamının arkasında ne var? ‘Tek bir nedenle devam ediyor…’
CHP'li Narlıdere Belediyesi'nden heykel hizmeti: Törenle açıldı
Kanlı ortak rahat durmuyor! ABD'den katil İsrail'e skandal çağrı: Daha fazlasını yapın
Bakan Özhaseki’den İstanbul açıklaması: Yol haritası belli! Dönüştüreceğiz
Gözler Merkez Bankası'nda: Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Darphane’den madeni 5 liraların üzerindeki Atatürk rölyefi için açıklama
FOX TV'den skandal 'Kızıl Goncalar' dizisi: İslam dinini hedef alan sahneye tepki yağdı
Türkiye'nin artık yeni bir rolü var! ABD basınında çarpıcı MİT analizi: Küresel rehine diplomasisinin gizli eli
Amerikalıların ezici çoğunluğu Biden'ın Gazze politikasını kabul etmiyor
Manisa'da 3 yılda ortaya çıkarıldı: 1900 yıllık 800 metre uzunluğunda! Büyük boyutlu blok taşlar dikkat çekti

Manisa'da 3 yılda ortaya çıkarıldı: 1900 yıllık 800 metre uzunluğunda! Büyük boyutlu blok taşlar dikkat çekti

WhatsApp'a yeni özellik: Birlikte müzik dinlenebilecek

WhatsApp'a yeni özellik: Birlikte müzik dinlenebilecek

Türkiye'de en uzun gece hangi ilde yaşanacak? Tam 15 saat 6 dakika sürecek döngü yeniden değişecek

Türkiye'de en uzun gece hangi ilde yaşanacak? Tam 15 saat 6 dakika sürecek döngü yeniden değişecek

Google, Android yüzünden ceza aldı: 700 milyon dolar ödeyecek

Google, Android yüzünden ceza aldı: 700 milyon dolar ödeyecek

Şeytanın aklına bile gelmez! Yöntemi buldu: 14 kez büyük ikramiye kazandı

Şeytanın aklına bile gelmez! Yöntemi buldu: 14 kez büyük ikramiye kazandı

Türkiye'de drone ile kaydedildi: Dünyanın ikinci büyüğü uçakla havadan görüntülendi

Türkiye'de drone ile kaydedildi: Dünyanın ikinci büyüğü uçakla havadan görüntülendi