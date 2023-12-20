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Koşarak bankanızı arayın, 10 gün kaldı! Yapmayanın bakiyesi sıfırlanacak...

Yıl sonuna sayılı günler kala kredi kartı kullanıcılarına uyarı geldi . Yıl sonuna kadar geçerli olan puanlarınızı kullanmaz iseniz silinecek.

Ekleme: 20.12.2023 - 16:31 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:39 / Editör: Ozge Selin
Koşarak bankanızı arayın, 10 gün kaldı! Yapmayanın bakiyesi sıfırlanacak...
Kredi kartları, günümüzde herkesin cebinde bulunan ve nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olan önemli finansal araçlardır.

Bu kartlar, müşterilere birçok avantaj sunar.

Özellikle alışveriş yaparken biriken puanlar, kart sahiplerine cazip gelir. En popüleri ise biriken puanların sonraki alışverişlerde para yerine kullanılabilmesidir.

Yıl sonuna yaklaşıldığında ise biriken puanların geçerlilik tarihine dikkat edilmelidir.

Genellikle yılsonuna kadar geçerli olan puanlar, kullanılmadığı takdirde kaybolabilir.

Koşarak bankanızı arayın, 10 gün kaldı! Yapmayanın bakiyesi sıfırlanacak...

Bankanıza sorun

Yeni yıl gelmeden önce, kredi kartınızdaki puanları kontrol etmeli ve bu puanların bakiyenize aktarılıp aktarılamayacağını öğrenmelisiniz. Böylece avantajlı fırsatları kaçırmamış olur ve biriken puanları daha etkili bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Yıl sonunda puanların silinip silinmeyeceği konusunda kesin bir bilgi almak için kredi kartı şirketinizle iletişime geçmeniz veya kredi kartı sözleşmenizi kontrol etmeniz en doğrusudur.
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