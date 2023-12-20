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Kanlı ortak rahat durmuyor! ABD'den katil İsrail'e skandal çağrı: Daha fazlasını yapın

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sivil katliamı hız kesmeden devam edyor. Terör devleti İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın en büyük sorumlularından ABD'nin skandallarının ardı arkası kesilmiyor. ABD Daimi Temsilcisi Robert Wood, işgalin boyutunu tekrar gözler önüne seren insanlık dışı sakandal açıklamalarda bulundu. Wood, katil İsrail'e "daha fazlasını yapma" çağrısında bulundu. Wood, aynı zamanda sivillerin korunması ve insani yardım erişiminin sağlanması gerektiğinin altını çizerek, "İsrail ve Filistinlilerin güvenliği için Hamas'ın Gazze'yi kontrol etmesine izin verilmemeli." ifadelerini kullandı.

Kanlı ortak rahat durmuyor! ABD'den katil İsrail'e skandal çağrı: Daha fazlasını yapın
Ekleme: 20.12.2023 - 10:15 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Kanlı ortak rahat durmuyor! ABD'den katil İsrail'e skandal çağrı: Daha fazlasını yapın
Soykırımcı İsrail Gazze'de 74 gündür katliam yapıyor.

Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma Batı Şeria'da ise baskınlara devam ediyor. Okulları, camileri, hastaneleri ve sivillerin sığındığı tüm alanları bombalayan İsrail, Gazze'de aktif tek bir hastane bile bırakmadı.Hastalar ve yaralılar yeterli imkan olmadığı için hayatını kaybediyor.

HER GÜN ONLARCA SİVİL KATLEDİLİYOR!
Filistin haber ajansı Wafa, terör devletinin dün gece Cibaliye'ye düzenlediği saldırılarda en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirdi.

ABD'DEN KATİL İSRAİL'E SKANDAL ÇAĞRI: GAZZE'DE DAHA FAZLASINI YAPIN

ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini kınayarak, İsrail'e 'daha fazlasını yapma' çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail-Filistin sorununa ilişkin gelişmeler ele alındı.

Kanlı ortak rahat durmuyor! ABD'den katil İsrail'e skandal çağrı: Daha fazlasını yapın

Burada bir açıklama yapan Wood, bazı şeyleri tekrar söylemekte fayda olduğunu belirterek, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının kınanması gerektiğini anımsattı.

KATLİAMIN ORTAĞI ABD DURMAK BİLMİYOR!

Wood, aynı zamanda sivillerin korunması ve insani yardım erişiminin sağlanması gerektiğinin altını çizerek, 'İsrail ve Filistinlilerin güvenliği için Hamas'ın Gazze'yi kontrol etmesine izin verilmemeli.' ifadelerini kullandı.

Wood, şöyle devam etti:

'Batı Şeria'da son bir yıldır meydana gelen olaylar bizi bu gerçekten uzaklaştırıyor. Buna Batı Şeria'da yerleşim yerleri inşasının sürdürülmesi ve yerleşimci şiddetindeki alarm verici artış da dahil. Bunlar Filistin devleti ihtimalini baltalıyor.'

Kanlı ortak rahat durmuyor! ABD'den katil İsrail'e skandal çağrı: Daha fazlasını yapın

Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının öncesinde de Batı Şeria'da çok fazla Filistinlinin öldürüldüğüne işaret eden Wood, 'ABD, bu saldırıları kınıyor. Nokta. Sorumluların hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz.' şeklinde konuştu.

Wood, İsrail hükümetinin bu şiddeti soruşturma bağlamında 'daha fazlasını yapması gerektiğinin' altını çizerek, 'Aşırıcı yerleşimciler sorumlu tutulmalı.' dedi.

Büyükelçi Wood, İsrailli yetkililerin şiddeti tetikleyen ve itibarsızlaştıran söylemlerden kaçınması gerektiğinin altını çizdi.

Kanlı ortak rahat durmuyor! ABD'den katil İsrail'e skandal çağrı: Daha fazlasını yapın

GAZETECİLER İÇİN HADSİZ ÇAĞRI

Bölgede gazetecilik yapanların durumuna da dikkati çeken Wood, 'Gazeteciler sadece olanlara tanıklık etmiyor. Aynı zamanda tüm olayları yaşıyorlar.' diye konuştu.

Kanlı ortak rahat durmuyor! ABD'den katil İsrail'e skandal çağrı: Daha fazlasını yapın

Wood, çatışmanın şimdiye kadar gazeteciler için en ölümcül çatışma olduğunu dile getirerek, 'Gazetecilerin sözleri kalpler ve zihinleri etkiler, insanları harekete geçirir. Gazetecilerin korunması için şimdi çok daha fazlası yapılmalı.' çağrısında bulundu
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