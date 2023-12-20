  • USD: 29,07 - 29,12
  • EURO: 31,85 - 31,91
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir'de iki ayrı cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan müdür: Evli ve çocuklu insanım

Müdür olarak görev yaptığı devlet kurumunda kadın hizmetli Ö.K.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen E.D., 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada suçlamaları reddetti. E.D.'nin, aynı suçtan dolayı başka bir davadan da yargılamasının devam ettiği öğrenildi.

Ekleme: 20.12.2023 - 10:03 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de iki ayrı cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan müdür: Evli ve çocuklu insanımİzmir'de 13 Mart'ta Urla ilçesinde bir devlet kurumunda geçen şubat ayında hizmetli olarak çalışmaya başlayan Ö.K., kurum müdürü E.D.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Mağdur Ö.K., savcılıkta verdiği ifadesinde, 'İki üç haftadır müdürün odasına içecek götürürken elime ve sırtıma dokunarak beni rahatsız ediyor. Kendisi hakkında 'Sen beni mutlu edersin' gibi cümleler kurduğumu ileri sürüyor. Hafta sonları çalışmıyorum. Kendisi cumartesi günü öğleden sonra beni ek hizmet binasında bekleyeceğini söyledi. Eşimden ayrılma sürecinde olduğumu, hastaneye gitmem gerektiğini söyledim. O sırada beni kendine çekip, dudağımdan öptü. Kendimi geri çekip, oradan kaçtım. Şikayetçiyim.' dedi.

7 yıla kadar hapsi istendi

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Urla 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık E.D. hakkında 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bugün görülen davaya, tutuksuz yargılanan sanık E.D., mağdur Ö.K.'nin avukatı Saadet Gülgen Kayaalp, İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Elçin Kılınçer Ot, Urla Kadın Dayanışma Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Urla Şubesi, Eğitim-İş ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

İzmir Barosu da davaya müdahil olarak katılma talebinde bulundu.

'Bana iftira atıyor'

Duruşmada ifade veren ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen kurum müdürü E.D., 'Kendisini 1 aydır geçici hizmetli olarak çalışması sebebiyle tanıyorum. Şikayetçi, haftada bir bulunduğum binaya gelirdi. Müdür yardımcısı disiplinsiz davrandığını, sorun yaşadığını ve çözüm bulmam gerektiğini söyledi. Kurumu habersiz terk ettiğini fark ettim. Kendisini telefonla arayıp, sordum. Özür diledi. O gün gelip, bunu kendisine soracaktım. Fakat bir cenazeye gitmem gerektiği için kurumdan ayrıldım. Evli ve çocuklu bir insanım. Bana iftira atıyor. Suçlamaları kabul etmiyorum.' dedi.

İzmir'de iki ayrı cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan müdür: Evli ve çocuklu insanım

Ö.K.'nin avukatı Kayaalp ise bir önceki duruşmada mağdur ve failin mahkemede karşı karşıya gelmesinin mağdur üzerinde olumsuz psikolojik etki yarattığını belirtip, mağdur ile failin karşı karşıya kalmasının ikincil ve üçüncül travmalar yaşamasına neden olduğunu ve mağdurun kendini yeterince ifade edememesi, kendisini fail durumunda hissetmesi durumunun oluştuğunu dile getirdi.

Ö.K.'nin adli görüşme odası temin edilerek, sosyal çalışmacı desteğiyle kendisini sağlıklı ifade etmesi ve kamera kaydının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemede izlenmesini talep etti.

'Sanık aynı suçtan yargılanıyor'

Mahkeme heyeti, mağdurla ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapordan sonra talebi değerlendireceğini belirtip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan avukat Kayaalp, sanığın aynı yerde çalışan kadın memur S.G.'ye de karşı işlediği aynı suçtan dolayı yargılandığını söyledi. Kayaalp, 'Her iki dosyada da mağdurların toplumun maddi, manevi dezavantajlı gruplardan geldiğini görüyoruz. Ne yazık ki kamusal gücü elinde bulunduran erkekler tarafından kapalı kapılar ardında tacize, tecavüze uğruyorlar. Bu kadınlar hak mücadelesi veriyor.' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kriz büyüyor! İmamoğlu'ndan Akşenere cevap geldi: Ben o defteri kapattım işime ve önüme bakıyorum
Bakan Uraloğlu'ndan Avrasya Tüneli açıklaması: Ekonomiye katkı 1.5 milyar dolar
Şehit Selçuk Paker’in annesinden İmamoğlu’na tepki: Benim çocuğum reklam malzemesi değil
Mansur Yavaş'tan Akşener'e cevap: Korkaklıkla suçlanmak zoruma gitti
Akşener'in baş ağrısı dinmiyor! İyi Parti kanadından bir istifa daha
Bakan Kacır duyurdu: Deprem bölgesine yeni finansman desteği
MSB'den 'Tuzla Piyade okulu' iddialarına ilişkin flaş açıklama!
Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak? İşte SGK ödeme rehberi!
Mansur Yavaş PORTAŞ'ı da zarar ettirdi! Rakamlar dudak uçuklattı
İstanbul'da bitmeyen metro çalışması vatandaşları isyan ettirdi
İsrail medyası Netanyahu’nun planını açıkladı! Gazze katliamının arkasında ne var? ‘Tek bir nedenle devam ediyor…’
CHP'li Narlıdere Belediyesi'nden heykel hizmeti: Törenle açıldı
Kanlı ortak rahat durmuyor! ABD'den katil İsrail'e skandal çağrı: Daha fazlasını yapın
Bakan Özhaseki’den İstanbul açıklaması: Yol haritası belli! Dönüştüreceğiz
Gözler Merkez Bankası'nda: Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Darphane’den madeni 5 liraların üzerindeki Atatürk rölyefi için açıklama
FOX TV'den skandal 'Kızıl Goncalar' dizisi: İslam dinini hedef alan sahneye tepki yağdı
Türkiye'nin artık yeni bir rolü var! ABD basınında çarpıcı MİT analizi: Küresel rehine diplomasisinin gizli eli
Amerikalıların ezici çoğunluğu Biden'ın Gazze politikasını kabul etmiyor
Manisa'da 3 yılda ortaya çıkarıldı: 1900 yıllık 800 metre uzunluğunda! Büyük boyutlu blok taşlar dikkat çekti

Manisa'da 3 yılda ortaya çıkarıldı: 1900 yıllık 800 metre uzunluğunda! Büyük boyutlu blok taşlar dikkat çekti

WhatsApp'a yeni özellik: Birlikte müzik dinlenebilecek

WhatsApp'a yeni özellik: Birlikte müzik dinlenebilecek

Türkiye'de en uzun gece hangi ilde yaşanacak? Tam 15 saat 6 dakika sürecek döngü yeniden değişecek

Türkiye'de en uzun gece hangi ilde yaşanacak? Tam 15 saat 6 dakika sürecek döngü yeniden değişecek

Google, Android yüzünden ceza aldı: 700 milyon dolar ödeyecek

Google, Android yüzünden ceza aldı: 700 milyon dolar ödeyecek

Şeytanın aklına bile gelmez! Yöntemi buldu: 14 kez büyük ikramiye kazandı

Şeytanın aklına bile gelmez! Yöntemi buldu: 14 kez büyük ikramiye kazandı

Türkiye'de drone ile kaydedildi: Dünyanın ikinci büyüğü uçakla havadan görüntülendi

Türkiye'de drone ile kaydedildi: Dünyanın ikinci büyüğü uçakla havadan görüntülendi