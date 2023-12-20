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İstanbul'un iki yakasını deniz altından birbirine bağlıyor: Yedi yılda 123 milyon geçiş yapıldı

Yedi yıl önce İstanbul'da hizmete açılan ve şehrin iki yakasını deniz altından araç geçişi için bağlayan Avrasya Tüneli'nde son rakamlar ortaya çıktı. İstanbul Valiliği tünelin hizmete alınmasından bu yana 7 milyon kullanıcı tarafından kullanıldığı ve 123 milyon kez araçla geçişin yapıldığını belirtti.

Ekleme: 20.12.2023 - 14:51 Güncelleme: 20.12.2023 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'un iki yakasını deniz altından birbirine bağlıyor: Yedi yılda 123 milyon geçiş yapıldıİstanbul Valiliği, 7 yıl önce açılan Avrasya Tüneli'nden 7 milyon kullanıcı tarafından 123 milyon geçişin yapıldığını bildirdi.

İstanbul'un iki yakasını deniz altından birbirine bağlıyor: Yedi yılda 123 milyon geçiş yapıldı

Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 20 Aralık 2016'da resmi törenle açılışı yapılan tünele ilişkin 7 yıllık veriler açıklandı.

İstanbul'un iki yakasını deniz altından birbirine bağlıyor: Yedi yılda 123 milyon geçiş yapıldı

Tünelden bu süreçte 7 milyon kullanıcı tarafından 123 milyon geçişin sağlandığı aktarılan paylaşımda, günlük geçiş rekorunun 87 bin 400 araçla 15 Kasım 2023'te kırıldığı kaydedildi.

İstanbul'un iki yakasını deniz altından birbirine bağlıyor: Yedi yılda 123 milyon geçiş yapıldı

Paylaşımda, tünelden günlük ortalama 70 bin araç geçişinin olduğu belirtilerek, kullanıcılarına yönelik 172 milyon saat zaman ve 218 bin ton yakıt tasarrufu, 91 bin ton emisyon azalımı, 492 milyon araç/kilometre azalımı ve kaza maliyeti tasarrufu sayesinde tünelin ülke ekonomisine toplam 1,5 milyar dolar katkı sağladığı vurgulandı.

İstanbul'un iki yakasını deniz altından birbirine bağlıyor: Yedi yılda 123 milyon geçiş yapıldı

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