  • USD: 29,07 - 29,12
  • EURO: 31,85 - 31,91
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'da bitmeyen metro çalışması vatandaşları isyan ettirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına 2016 yılında başlanan Ataköy-İkitelli metrosunun Çobançeşme şantiyesinde ki bitmeyen çalışmalar nedeniyle yıllardır kapalı olan cadde vatandaşları isyan ettirdi. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde çalıştığını belirten Burak Gençtürk," Moto kurye olarak bölgede çalışan Emre Demir, "İş makinaları çalışıyor yolu sürekli kirletiyor, yolları bozuyor. Çok trafik yaşanıyor. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. İki, üç arkadaşımız kaza yaşadı" dedi. Bölgede yaşanan yoğunluk havadan drone ile de görüntülendi.

İstanbul'da bitmeyen metro çalışması vatandaşları isyan ettirdi
Ekleme: 20.12.2023 - 11:41 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da bitmeyen metro çalışması vatandaşları isyan ettirdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında yapımına başlanan Ataköy-İkitelli metrosu nedeniyle Sanayi Caddesi trafiğe kapatılmıştı. Aradan geçen 7 yıla rağmen inşaat bir türlü tamamlanamadı. İlk başta yapım işini alan Bayburt inşaat 2019 yılında inşaatı bitirme taahhüdünde bulunsa da inşaat bir türlü bitmedi. Sonrasın da Aga enerji firmasına devredilen metro inşaatı hala tamamlanamadı. Bölgenin en yoğun caddelerinden biri olan Sanayi caddesi bir çok yolun da kesişim noktası durumunda hal böyle olunca sabah ve akşam saatlerinde trafik durma noktasına geliyor. Yaşanan bu durum vatandaşların da tepkisine neden oluyor. Cadde üzerinde işyerleri bulunan vatandaşlar sabah ve akşam saatlerinde cadde açık olsa 5 dakika da varacakları iş yerlerine 30 dakika da zor varabildiklerini belirtiyor.

"GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İŞE GİDİP GELEMİYORUZ"
2018 yılımdan itibaren cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde çalıştığını belirten Burak Gençtürk "2018 yılından beri fili olarak burada çalışıyorum. Yapılan hiçbir şey yok oluşan aşırı bir trafik var. Bunun sonucunda işe gidip gelmelerimiz çok fazla uzadı. Neden yapılmıyor, niçin yapılmıyor hiçbir bilgim yok. Yapılan da hiçbir şey göremiyorum. Yetkililerden bir an önce orayı bitirmelerini rica ediyorum. Orada aşırı bir trafik var. İnsanlar güvenli bir şekilde gidip gelemiyor. Benim bildiğim 7 yıl belki daha uzun bir süre bilmiyorum bir bekleyiş var orada" diye konuştu.

Moto kurye olarak bölgede çalıştığını ve caddede yapılan ve bitmeyen inşaat çalışması nedeniyle zor anlar yaşadığını belirten Emre demir "Bu bölgede aktif olarak araç ve motosiklet kullanıyoruz. Uzun yıllardır metro inşaatı bir türlü yapılamadı. İş makinaları çalışıyor yolu sürekli kirletiyor, yolları bozuyor. Çok trafik yaşanıyor. Bu soruna bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. İki, üç arkadaşımız kaza yaşadı" dedi. Öte yandan bölgede yaşanan yoğunluk havadan drone ile de görüntülendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kriz büyüyor! İmamoğlu'ndan Akşenere cevap geldi: Ben o defteri kapattım işime ve önüme bakıyorum
Bakan Uraloğlu'ndan Avrasya Tüneli açıklaması: Ekonomiye katkı 1.5 milyar dolar
Şehit Selçuk Paker’in annesinden İmamoğlu’na tepki: Benim çocuğum reklam malzemesi değil
Mansur Yavaş'tan Akşener'e cevap: Korkaklıkla suçlanmak zoruma gitti
Akşener'in baş ağrısı dinmiyor! İyi Parti kanadından bir istifa daha
Bakan Kacır duyurdu: Deprem bölgesine yeni finansman desteği
MSB'den 'Tuzla Piyade okulu' iddialarına ilişkin flaş açıklama!
Çalışan emeklilere 5000 TL ne zaman yatacak? İşte SGK ödeme rehberi!
Mansur Yavaş PORTAŞ'ı da zarar ettirdi! Rakamlar dudak uçuklattı
İstanbul'da bitmeyen metro çalışması vatandaşları isyan ettirdi
İsrail medyası Netanyahu’nun planını açıkladı! Gazze katliamının arkasında ne var? ‘Tek bir nedenle devam ediyor…’
CHP'li Narlıdere Belediyesi'nden heykel hizmeti: Törenle açıldı
Kanlı ortak rahat durmuyor! ABD'den katil İsrail'e skandal çağrı: Daha fazlasını yapın
Bakan Özhaseki’den İstanbul açıklaması: Yol haritası belli! Dönüştüreceğiz
Gözler Merkez Bankası'nda: Yılın son faiz kararı yarın açıklanacak
Darphane’den madeni 5 liraların üzerindeki Atatürk rölyefi için açıklama
FOX TV'den skandal 'Kızıl Goncalar' dizisi: İslam dinini hedef alan sahneye tepki yağdı
Türkiye'nin artık yeni bir rolü var! ABD basınında çarpıcı MİT analizi: Küresel rehine diplomasisinin gizli eli
Amerikalıların ezici çoğunluğu Biden'ın Gazze politikasını kabul etmiyor
Manisa'da 3 yılda ortaya çıkarıldı: 1900 yıllık 800 metre uzunluğunda! Büyük boyutlu blok taşlar dikkat çekti

Manisa'da 3 yılda ortaya çıkarıldı: 1900 yıllık 800 metre uzunluğunda! Büyük boyutlu blok taşlar dikkat çekti

WhatsApp'a yeni özellik: Birlikte müzik dinlenebilecek

WhatsApp'a yeni özellik: Birlikte müzik dinlenebilecek

Türkiye'de en uzun gece hangi ilde yaşanacak? Tam 15 saat 6 dakika sürecek döngü yeniden değişecek

Türkiye'de en uzun gece hangi ilde yaşanacak? Tam 15 saat 6 dakika sürecek döngü yeniden değişecek

Google, Android yüzünden ceza aldı: 700 milyon dolar ödeyecek

Google, Android yüzünden ceza aldı: 700 milyon dolar ödeyecek

Şeytanın aklına bile gelmez! Yöntemi buldu: 14 kez büyük ikramiye kazandı

Şeytanın aklına bile gelmez! Yöntemi buldu: 14 kez büyük ikramiye kazandı

Türkiye'de drone ile kaydedildi: Dünyanın ikinci büyüğü uçakla havadan görüntülendi

Türkiye'de drone ile kaydedildi: Dünyanın ikinci büyüğü uçakla havadan görüntülendi