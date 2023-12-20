İstanbul Boğaz’ından enteresan olay: Vapurdan atladı sözleri şaşırttı!

İstanbul Boğazı'nda inanılmaz anlar yaşandı. Kabataş açıklarında seyreden vapurdan bir genç, iddiaya göre askere gidemediği gerekçesiyle üzülerek denize atladı. O esnada bir yatta bulunan vatandaşların su üstündeki genci çırpınırken fark edince denize can simidi atarak genci kurtardı…

Akıllara durgunluk veren olay, önceki akşam yaşandı. Fırat isimli genç, vapur hareket ettikten bir süre sonra suya atladı.O esnada yatta bulunan bir grup vatandaş, Kabataş açıklarında su üstünde çırpınan genci şans eseri fark etti.Can simidi yardımıyla kurtarılan genç, yata çıkarılarak kurtarıldı.Fırat isimli genç, suya atlama nedenini, 'Asker olamayacağım için suya atladım' sözleriyle açıkladı.Çevredeki vatandaşlar olay yerine polis ve sağlık ekibi çağırırken, genç tedbir amaçlı ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.