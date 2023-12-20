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İsrail medyası Netanyahu’nun planını açıkladı! Gazze katliamının arkasında ne var? ‘Tek bir nedenle devam ediyor…’

İsrail Gazze'de sürdürdüğü soykırımda geri adım atmıyor. Hamas'ı bahane ederek sonu gelmeyen bir sivil katliamına girişen katil İsrail ordusu uluslararası çağrılara rağmen saldırılarını sürdürürken ülke basınında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze katliamına devam etmekte neden "kararlı" olduğunu açıklayan İsrail basını, çarpıcı iddialarda bulundu.

İsrail medyası Netanyahu’nun planını açıkladı! Gazze katliamının arkasında ne var? ‘Tek bir nedenle devam ediyor…’
Ekleme: 20.12.2023 - 11:44 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:49 / Editör: Ozge Selin
İsrail medyası Netanyahu’nun planını açıkladı! Gazze katliamının arkasında ne var? ‘Tek bir nedenle devam ediyor…’
Gazze'de büyük bir soykırıma imza atan İsrail, Hamas bahanesiyle başladığı işgale devam ediyor. Sivili halkı katlederek evlerine göz koyan, bölgeyi kendi topraklarına katmak için akılalmaz bir katliam planı yürüten İsrail, uluslararası çağrılara rağmen geri adım atmıyor.

'DELİLLERİ SAKLAMASINI İSTEDİ'

Soykırımın mimarı, katiller ordusunun başındaki isim İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ndeki savaşla meşguliyet bahanesiyle yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili yargılanmasını ertelemeye çalıştığı ileri sürüldü.

İsrail medyası Netanyahu’nun planını açıkladı! Gazze katliamının arkasında ne var? ‘Tek bir nedenle devam ediyor…’

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, 'Başbakan Netanyahu yıllardır ceza davasıyla aynı anda ülkeyi yönetebileceğine dair söz vermişti, ancak bu gece savcılıktan yargılanmasıyla ilgili bazı önemli delilleri saklamasını istediği ortaya çıktı.' denildi.

Haberde, Netanyahu'nun avukatı Amit Haddad'ın, 18 Aralık'ta savcılığa bir mektup göndererek, Başbakan'ın savaş bitmeden sorguya hazırlanamayacağı için bazı tanıkların ifadelerinin reddedilmesini talep ettiği aktarıldı.

İsrail medyası Netanyahu’nun planını açıkladı! Gazze katliamının arkasında ne var? ‘Tek bir nedenle devam ediyor…’

Kanal 13'ün haberinde, söz konusu tanıkların Adalet Bakanı Yariv Levin, milletvekili Zeev Elkin, Başbakanlık Hukuk Danışmanı Shlomit Barnea, istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanı Tamir Pardo, eski İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Başkanı Yuval Diskin, eski Dışişleri Bakanı Tzipi Livni, İsrael Hayom gazetesi yayıncısı Miriam Adelson ve Netanyahu'nun kuzeni David Shimron'un da aralarında bulunduğu önemli kişiler olduğu dile getirildi.

Savcılık yetkililerinin, bu durumun 'yargılamayı birkaç ay geciktirebileceğinden' endişelendiği belirtilen haberde, iddia makamının tanıkların ifadelerini tamamlamak üzere olduğu ve onlardan sonra savunma adına ilk ifade verecek kişinin Netanyahu'nun bizzat kendisi olduğu kaydedildi. Habere göre, Netanyahu'nun avukatı, avukatların yalnızca tanık sırasının değiştirilmesini istediklerini belirterek, yargılamanın planlandığı gibi devam edeceğini söyledi.

İsrail medyası Netanyahu’nun planını açıkladı! Gazze katliamının arkasında ne var? ‘Tek bir nedenle devam ediyor…’

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, 'rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü. Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch'in sahibi olduğu 'Bezeq' isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan 'Walla News' adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.


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