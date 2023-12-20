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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 63 ilde “Kafes-22” operasyonu: 302 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 63 ilimizde mali suç örgütleri üyelerine karşı eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-22” operasyonlarında 302 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 63 ilde “Kafes-22” operasyonu: 302 gözaltı
Ekleme: 20.12.2023 - 09:01 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 63 ilde “Kafes-22” operasyonu: 302 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Şube Müdürlükleri tarafından 63 ilde Kafes-22 operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Operasyon, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak'ta eş zamanlı gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA SAHTE RAPOR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda; tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, resmi ve özel belgede sahtecilik, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve görevi kötüye kullanma suçlarını işleyen 302 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda ilk belirlemelere göre; 18 ruhsatsız silah, 64 sahte ustalık/kalfalık belgesi, 23 sahte çürük ve engelli raporu, 479 başka şahıslar adına düzenlenmiş sim Kart, çok sayıda çek, senet ve belgelerle, 396 basılmış ve basıma hazır sahte plaka ele geçirildi. Sahte plaka basımı yapılan atölye deşifre edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 63 ilde “Kafes-22” operasyonu: 302 gözaltı

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, sizlerin duası ve desteği ile terör ve iş birlikçileriyle, tefecilerle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kartellerle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Halkımızın huzurunu kaçıran mali suç örgütlerine, organize suç örgütlerine ve çetelere nefes aldırmayacağız."
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