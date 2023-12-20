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DEVA Partisi Genel Sekreteri Sanem Oktar istifa etti: 'Hayal ettiğim bu değildi..'

Muhalefette yaprak dökümü yaşanmaya devam ederken bir istifa da DEVA Partisi’nden geldi. Partinin genel sekreteri Sanem Oktar, sosyal medya üzerinden istifasını,” Tanık olduklarım beni hayal kırıklığına uğrattı. Hayalimdeki DEVA Partisi bu değildi” ifadeleriyle açıkladı.

DEVA Partisi Genel Sekreteri Sanem Oktar istifa etti: 'Hayal ettiğim bu değildi..'
Ekleme: 20.12.2023 - 09:26 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
DEVA Partisi Genel Sekreteri Sanem Oktar istifa etti: 'Hayal ettiğim bu değildi..'
Yerel seçime yaklaşılırken siyasi partilerde hareketlilik yaşanıyor.

Gözler muhalefetteki ittifak sürecine çevrilirken, bir yandan da parti liderleri istifalarla karşı karşıya.

İyi Parti'de yaprak dökümü devam ederken bir ayrılık da DEVA Partisi'nde oldu.

Partinin Genel Sekreteri Sanem Oktar, sosyal medya hesabından istifa açıklaması yaptı.

"İş dünyasından ve kadın hareketinden gelen birisiyim"

Oktar, paylaşımında partiye yönelik eleştirilerde de bulundu. Oktar'ın paylaşımı şu şekilde:

Aralık 2019’da Sayın Ali Babacan’nın daveti üzerine kurucularından biri olduğum Demokrasi ve Atılım Partisi’nden (DEVA) ayrıldığımı kamuoyuyla paylaşmak isterim.

Bu dört yıllık zaman diliminde Cumhuriyetimizin demokrasiyle taçlandırılması hedefine katkı sağlayan Sayın Ali Babacan’a, tüm kuruculara ve üyelere, ekip arkadaşlarıma, şu an partide devam etsin ya da etmesin yolu DEVA Partisi’nden geçen herkese teşekkür ederim.
Ben iş dünyasından ve kadın hareketinden gelen birisiyim. Siyasete girmek için üç öncelikli sebebim vardı.

"Cumhuriyetimizi ancak siyaset yaparak savunabilirdik"

Birincisi; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişmeliydi. Doğru olan, Türkiye’nin parlamentodan yönetilmesiydi.
İkincisi; Türkiye kendisine ait özgürlükçü, şeffaf ve katılımcı bir sistem kurabilmeliydi. Yürütme erkinin yargı ve yasama karşısında orantısız bir şekilde artan ağırlığı karşısında demokrasimizi ve Cumhuriyetimizi ancak siyaset yaparak savunabilirdik.

"Yangını söndürmek için yola çıkmış bir karıncayım"

Üçüncüsü ise kadınlarla ilgili. Biz toplumun yarısıyız ama fırsatlara eşit şekilde ulaşmıyoruz. Başta şiddet olmak üzere gündelik hayatta hâlâ çok sayıda problem yaşıyoruz. Kadınların siyasette ve iş hayatında, toplumun her alanında etkin bir şekilde temsil edilmesi ve yer almasıydı.
Bu süreçte hem Deva Partisi’nin ülke sorunlarına yönelik politikalarının oluşturulmasında hem de 6’lı masanın bir araya gelmesi, birlikte çalışması, ülkenin yönetilmesi için politikaların oluşturulması ve anlatılması için canla başla ve büyük bir umutla tüm arkadaşlarımla birlikte çalıştım. Bana ne yapıyorsun diyenlere de “yangını söndürmek için yola çıkmış bir karıncayım, bir damla su taşıyorum” dedim.

"Hayalimdeki DEVA Partisi bu değildi"

Eğer 14 Mayıs seçimlerinde kazanan Millet ittifakı olsaydı, Türkiye’ye özgün bir model uygulanacak ve sorunlarımız azalacaktı, öyle ummuştuk. Ama olmadı.
Siyasete girme sebeplerim hala geçerliliğini koruyor ancak dört yılın sonunda tanık olduklarım beni hayal kırıklığına uğrattı. Hayalimdeki DEVA Partisi bu değildi. Bir yolda yürümek için önce yoldaş olmak gerektiğini gördüm. Düzeltmek için gösterdiğim çabaların da yetersiz kaldığını farkettim.

"Gençlere alan açmanın doğru olduğuna inanıyorum"

Değişim için daha fazla heyecan duyan arkadaşlarımıza, gençlere alan açmanın kan değişiminin doğru olduğuna inandığım için benim için çok zor olan bu ayrılma kararını aldım.
Cumhuriyetimizin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliğini tam anlamıyla kazanması için mücadele eden tüm muhalif dostlarıma, ifade ve basın hürriyetlerinin can çekiştiği bir ortamda çalışan cesur basın mensuplarına, değerli düşünce insanlarına ve tüm DEVA Partisi gönüldaşlarına kolaylıklar diliyorum.
DEVA Partisi için en iyi dileklerimle…
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