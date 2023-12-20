Depremin vurduğu Elazığ'da bin 374 deprem konutu yıl sonunda teslim edilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerde çalışmalar devam ediyor.Toplam 11 ili kalkındırmak adına büyük bir mücadele ortaya konuldu.Bir yandan enkazlar kaldırılırken bir yandan da deprem konutları için vakit kaybetmeden çalışmalar başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki afetlerde olduğu gibi konutların 1 yıl gibi kısa sürede teslim edilmesi yönünde talimat verdi.Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ yöresel ve mimari yapıya uygun konutlar için planlamalara başladı.Bu süreçte Bakan Mehmet Özhaseki de vatandaşların deprem konutlarından kolayca faydalanabilmesi adına projeler hayata geçirdi.Bölgede çalışmalar devam ederken kimi kentlerde konutlarda sona gelindi.Depremlerin etkilediği Elazığ'da Aşağı Demirtaş ve Yemişlik bölgesi, ilçelerde de Karakoçan, Palu, Sivrice ve Baskil'de etaplar halinde afet konutları yükseliyor.İlde yapımı süren 2 bin 936 konuttan kaba işlemleri tamamlanan bin 374'ünün dış cephe işlemleri yapıldı.Konutların, kapı, pencere ve mutfak dolaplarının takılması ile çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Fatih Önalan, Elazığ'da depremin etkilerini ortadan kaldırmak, izlerini silmek ve vatandaşları yeni konutlarına kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi.Deprem konutlarının yapımının hızla ilerlediğini ifade eden Önalan, 'Gerek yerinde dönüşüm projesi gerekse rezerv alanda yaptığımız konutlarla vatandaşlarımızı bir an önce güvenilir, huzurlu ev ortamlarına kavuşturacağız.' dedi.Konutları lokasyon olarak şehrin en iyi yerlerine yaptıklarını anlatan Önalan, 'Konutlar, 3+1 şeklinde güvenli tünel kalıp sistemiyle yapılıyor. Parkları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları gibi alanlarıyla halkımızın rahat edebileceği site özelliğine sahip yerler inşa ediyoruz.' ifadelerini kullandı.Merkezde yapılan 1887 konutun fiziki gerçekleşme oranının yüzde 75 civarında olduğunu dile getiren Önalan, 'Bunlardan 1374'ünde yüzde 99'lardayız, inşallah bunları ay sonuna kadar teslim edeceğiz. İlçelerde ise fiziki gerçekleşme oranı yüzde 65 civarında. Bunları da kısa sürede tamamlayarak teslim etmeyi hedefliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.