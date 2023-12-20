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CHP'li Narlıdere Belediyesi'nden heykel hizmeti: Törenle açıldı

İzmir'de CHP'li Narlıdere Belediyesi, Prof. Dr. Ahatanhel Krımski'nin adını verdiği bir parkın açılışını yaptı. Belediye ayrıca parka bir de Krımski'nin heykelini dikti.

CHP'li Narlıdere Belediyesi'nden heykel hizmeti: Törenle açıldı
Ekleme: 20.12.2023 - 10:32 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:40 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Narlıdere Belediyesi'nden heykel hizmeti: Törenle açıldı
Yerel seçimlere az bir zaman kala tepkilere rağmen heykel yapımının sürdüğü CHP'li belediyelere bir yenisi daha eklendi.

Son olarak İzmir'de CHP'li Narlıdere Belediyesi, Prof. Dr. Ahatanhel Krımski'nin adını verdiği bir park yaptı.

Park açılışına Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Oksana Özek, ilçe protokolü, meclis üyeleri, STK'ların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Heykelin açılışı düzenlenen törenle yapıldı

Düzenlenen törende yapılan konuşmaların ardından sıra Krımski'nin heykel açılışına geldi.

Kesilen kırmızı kurdelayla birlikte Krımski'nin heykeli açıldı. Heykelin açılış töreninde konuşan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Prof. Dr. Ahatanhel Krımski'nin UNESCO'nun dünyanın önde gelen isimleri listesinde yer aldığını ifade etti.

Başkan Engin son olarak ise, 'Narlıdere Belediyesi olarak toplumumda iz bırakan önemli şahsiyetlerin isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile savaşların olmadığı, barış dolu bir dünya diliyoruz. Dostluğumuzun pekiştiği parkımız, çocuklarımızın neşe içinde birlikte oynadığı, ailelerin huzurla vakit geçtiği bir yer olarak halkımıza hizmet verecek' ifadelerini kullandı.

Ahatanhel Krımski kimdir?

Öte yandan Türkoloji üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ve UNESCO'nun dünyanın önde gelen isimleri listesinde yer alan Ahatanhel Krımski, 15 Ocak 1871'de Ukrayna'da öğretmen bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

Birinci lisans eğitimini Moskova'da Doğu Dilleri Enstitüsü'nde yapan Krımski, ikinci lisans eğitimini Moskova Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi'nde yaptı.

Dünya ve Doğu Kültürü araştırmacısı olan Arapça, Farsça, Türkçe ve İslâm tarihi dersleri veren Krımski, Ukrayna Bilimler Akademisi'nin de kurucuları arasında yer aldı.

1918-1941 yıllarında Kiev Üniversitesi'nde görev yapan Krımski, 25 Ocak 1942'de Kazakistan'ın Kostanay şehrinde vefat etti.

CHP'li Narlıdere Belediyesi'nden heykel hizmeti: Törenle açıldı
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