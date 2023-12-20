Ankara'da zincirleme kaza: Buz tutan yolda 10 araç birbirine girdi
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 9 otomobil ve 1 servis minibüsü zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.
Ankara'da sabah saat 08.00 sıralarında Tulumtaş Mahallesi Ankara Çevre Yolu bağlantı yolunda zincirleme kaza oldu.
Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 9 otomobil ve 1 servis minibüsü arka arkaya birbirlerine çarptı.
Çekiciye yüklenerek kaldırıldılar
Zincirleme kazada, yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
10 araç, çekiciye yüklenerek kaldırıldı.
Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda 9 otomobil ve 1 servis minibüsü arka arkaya birbirlerine çarptı.
Çekiciye yüklenerek kaldırıldılar
Zincirleme kazada, yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
10 araç, çekiciye yüklenerek kaldırıldı.