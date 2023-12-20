Altın fiyatları için 'Aralık' uyarısı: Rekor tahmini değişti, ilk kez telaffuz edildi

Yaklaşan yeni yıl öncesinde, altın ve para piyasalarının seyrini yakından takip eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında dikkat çekici değerlendirmeler yaptı. Memiş'in bu konudaki açıklamaları, hem yatırımcılar hem de piyasa takipçileri için önemli ipuçları içeriyor. Altın fiyatları ne kadar olacak, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Altın fiyatları, FED'in aldığı gevşeme kararı sonrası düşüş eğilimine devam ediyor. Pazartesi başlayan aşağı yönlü seyir bugün de devam etti. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, '2000 liranın altındaki hiçbir rakam kalıcı olmayacak. Ons altın için de, 'Benim için sürpriz olmaz' diyerek uyarısına devam etti.Memiş, 'Ons altında yatay seyir devam ediyor. 2000 dolardan aşağı yönlü bir seyir var bu 1995 dolara kadar gerileme isteğinde. Yani bu seviye test edilirse sürpriz değil. Ancak yukarıda 2060 dolar direnci de var. Yani demek istediğim 1995-2060 dolar aralığı bu hafta için takip edilebilir.'Gram altında da 1900 lira seviyesinin görüldüğünü söyleyen Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:'2000 liranın altındaki hiçbir rakam kalıcı olmayacak. Yani bu 2024'te bu seviyenin üstüne şahit olacağız. Şu sıralar 1950-1958 lira aralığında olması muhtemel. Ancak yılı 2000 lirada kapatabiliriz. 2024'ün ilk çeyreğinde 2.150 devamında 2.250 lira; yılın ortalarında 2.500 lira, yılın 3 çeyreğinde 2.700 lira seviyelerini bekliyor olacağız. Ancak yıllık getiriye baktığımızda bu rakam 2700 lira olacak.' dedi.ALIŞ(TL) 1.906,39SATIŞ(TL) 1.906,66ALIŞ(TL) 3.194,00SATIŞ(TL) 3.235,00ALIŞ(TL) 6.369,00SATIŞ(TL) 6.470,00ALIŞ(TL) 12.737,00SATIŞ(TL) 12.886,00