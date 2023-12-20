31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre; güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alınarak yerel seçimlerde 32 ilde oy verme saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi.
31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Giresun, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Urfa, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi 07.00 - 16.00 olarak belirlendi.
Diğer illerde oy verme işlemi ise 08.00 - 17.00 arasında gerçekleştirilecek.
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Giresun, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Urfa, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi 07.00 - 16.00 olarak belirlendi.
Diğer illerde oy verme işlemi ise 08.00 - 17.00 arasında gerçekleştirilecek.