31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre; güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alınarak yerel seçimlerde 32 ilde oy verme saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi.