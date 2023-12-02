  • USD: 28,86 - 28,91
  • EURO: 31,44 - 31,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Maltepe’de kahve üretimi yapan imalathanede korkutan yangın: Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

Maltepe’de kahve ve kahve makineleri üretimi yapan imalathanede yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekleme: 2.12.2023 - 10:39 Güncelleme: 2.12.2023 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
Maltepe’de kahve üretimi yapan imalathanede korkutan yangın: Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildiCevizli Mahallesi Balaban Sokak'ta kahve imalatı yapılan ve depo olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Maltepe’de kahve üretimi yapan imalathanede korkutan yangın: Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Maltepe’de kahve üretimi yapan imalathanede korkutan yangın: Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İstanbul'da hissedilen deprem! İçişleri Bakanı Yerlikaya son durumu paylaştı:
Ticaret Bakanı Bolat'tan ticaret diplomasisi: Yedi ülkenin bakanları ile tek tek görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi: Düşüş cesaret verici
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Fenomenler şimdi yandınız! Maliye'den çifte kıskaç...
ABD'li senatörden katliamı aklama çırpınışı! Kan donduran sözler...
TÜİK Kasım 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı
5 aylık enflasyon farkı belli oldu! SGK en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Özgür Özel: HEDEP'in randevu talebini bekliyoruz
Gazze'de artık endişelenecek bir şey kalmadı! Katil İsrail Filistinlileri diri diri toprağa gömdü
Başkan Erdoğan Filistin diplomasisi! 'Gazze için kalıcı barış' gündemiyle Katar'a gidiyor
PKK'ya darbeler devam ediyor! 1’i kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz
AK Parti'den anket açıklaması! 'Açık operasyon ve manipülasyon...'
İBB Başkanlığı’na aday olan Bülent Kerimoğlu 6’lı masayı ve Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu
Mansur Yavaş şimdi de tehditlere başladı! 'Adımı ağzına alma!'
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Arka Sokaklar' dizisine tepki: Kabul edilemez
TBMM'de mesai yoğun gündemle başlıyor
Katliamcılar birbirine düştü: Gazze kasabı Netanyahu'yu küplere bindiren olay
İsrail Gazze’de mülteci kampını vurdu!
Milyonlar o tarihe kilitlendi! İşte 2024 memur ve emekli maaşı tabloları
Şener Üşümezsoy aylar öncesinden uyarmıştı! En stresli yer Gemlik! 6.5 bekliyorum

Şener Üşümezsoy aylar öncesinden uyarmıştı! En stresli yer Gemlik! 6.5 bekliyorum

Marmara Denizi'ndeki 5.1'lik deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama: 'Bu deprem öncüdür ancak...'

Marmara Denizi'ndeki 5.1'lik deprem sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan açıklama: 'Bu deprem öncüdür ancak...'

İzmirlileri şaşırtan keşif: Üst üste kurulmuş 10 köyün içinden çıktı! Tarihi 8 bin 200 yıl öncesine dayanıyor

İzmirlileri şaşırtan keşif: Üst üste kurulmuş 10 köyün içinden çıktı! Tarihi 8 bin 200 yıl öncesine dayanıyor

iOS Google deprem uyarı sistemi telefonlarda nasıl açılır? iPhone, Android, google deprem uyarı sistemi nereden indirilir?

iOS Google deprem uyarı sistemi telefonlarda nasıl açılır? iPhone, Android, google deprem uyarı sistemi nereden indirilir?

Kalın kıyafetleri giyme zamanı! Büyük sıcaklık düşüşü... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 4 Aralık hava durumu

Kalın kıyafetleri giyme zamanı! Büyük sıcaklık düşüşü... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 4 Aralık hava durumu

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında rekor! Geçen yıla göre yüzde 60,8 arttı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında rekor! Geçen yıla göre yüzde 60,8 arttı