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Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını 21 Aralık Perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 40 seviyesine yükseltmişti.

Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Ekleme: 19.12.2023 - 09:34 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
Yılın son faiz kararı perşembe günü açıklanacak
Gözler perşembe gününe çevrildi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında 21 Aralık Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde yüzde 40'a yükseltilmişti.

PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Artırılması öngörülüyor

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 42,50 ile yüzde 45,00 arasında yer aldı.
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