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Manisa'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü, 3 yaralı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Ekleme: 19.12.2023 - 11:49 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
Manisa'da otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı! 1 ölü, 3 yaralıManisa'daki kaza, Gölmarmara ilçesi Salihli-Akhisar karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.T. (29) idaresindeki 07 AJD 929 plakalı otomobil, Salihli-Akhisar karayolu Gölmarmara ilçesi kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı yönden gelen B.Y. (24) idaresindeki 45 AGV 370 plakalı kamyonetle çarpıştı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kaza ihbarı üzerinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri ile itfaiye sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan inceleme sonunda otomobil içerisinde bulunan Berna Torul'un (25), olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü M.T. ve kamyonet sürücüsü B.Y. ile kamyonette yolcu olarak bulunan M.E. (22) ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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