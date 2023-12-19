Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 6 yaralı
Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu çiftalan mevkiinde otomobil TIR'a çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışanları çıkardı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü.
Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu çiftalan mevkiinde otomobil TIR'a çarptı. Gelen ilk bilgilere göre; 6 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkiinde tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan 4 kişiyi kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.