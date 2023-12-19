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Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Bir savaş daha kapıda mı? ABD ittifak kurdu

İsrail, ABD destekli katliamını 74 gündür sürdürürken bölgede tehlikeli gelişmeler yaşanıyor. ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e cephane yığan ABD, bir bölgede daha harekete geçti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kızıldeniz'de çok uluslu bir misyon kurulduğunu duyurdu.

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Bir savaş daha kapıda mı? ABD ittifak kurdu
Ekleme: 19.12.2023 - 12:11 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Bir savaş daha kapıda mı? ABD ittifak kurdu
İsrail, Gazze'deki katliamlarını sürdürürken ABD'den de bölgede dikkat çeken hamleler geliyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yaptığı açıklamasında Operation Prosperity Guardian'ı (Refah Muhafızı Operasyonu) kurduklarını duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yaptığı yazılı açıklamada, Kızıldeniz'de artan Husi saldırılarının serbest ticaret akışını tehdit ettiğini, masum denizcileri tehlikeye attığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Bir savaş daha kapıda mı? ABD ittifak kurdu

Bu konunun çözümü için uluslararası bir talep olduğuna işaret eden Austin, "Bu nedenle bugün Operation Prosperity Guardian'ı (Refah Muhafızı Operasyonu) kurduğumuzu duyuruyorum. Bu, Ortak Deniz Kuvvetleri ve 153. Görev Gücü'nün çatısı altında Kızıldeniz'deki güvenliğe odaklanan önemli bir çok uluslu güvenlik girişimidir." ifadesini kullandı.

Misyonda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Bahreyn, Kanada, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç, Şeyseller ve İspanya yer alıyor.

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Bir savaş daha kapıda mı? ABD ittifak kurdu

HUSİLER, KIZILDENİZ'DE İSRAİL GEMİLERİNİ HEDEF ALIYOR

Yemen'deki İran destekli Husiler, 12 Aralık'ta uyarılara cevap vermeyen ve İsrail'e giden bir Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu.

İngiltere Denizcilik Ajansı, Kızıldeniz'de hedef alınan bir gemi ve mürettebatının güvende olduğunu açıklamıştı.

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

Kızıldeniz'de sular ısınıyor! Bir savaş daha kapıda mı? ABD ittifak kurdu

CENTCOM ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD Donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.


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