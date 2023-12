Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e taktik verdi: Ekrem İmamoğlu'na 'Önder Sav' tarifesi mi? İsmail Küçükkaya o görüşmeyi anlattı!

CHP'de ortalık daha da karışacak...Devrik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel seçimlerin ardından 'Değişim' diyerek partiyi karıştıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e koltuğu kaptırdı.Kongreyi kaybeder kaybetmez Ankara ve İstanbul'da çalışma ofisi açan Kemal Kılıçdaroğlu İzmir ve Antalya'da da ofis açma hazırlığında...'İntikam' için yanıp tutuşan Kemal Kılıçdaroğlu ofislerde CHP yönetiminden rahatsız olan yandaşlarını, siyasileri, akademisyenleri ağırlıyor.Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret eden ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP yandaşı İsmail Küçükkaya, Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesini yazdı.Küçükkaya 'Off the record' diyerek detay vermedi ancak Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e Ekrem İmamoğlu konusunda uyarılarda bulunduğu ve Önder Sav örneğini verdiği anlaşıldı.CHP yandaşı Küçükkaya, Kılıçdaroğlu ziyaretine ilişkin şunları yazdı:'Özgür Özel'le biri devir teslimden önce olmak üzere iki kez görüşmüş. Uzun/açık sohbet gerçekleştirmişler. 'Eski/yeni genel başkanlar olarak sana bunları şimdi söylemeliyim' diyerek duygu, düşünce ve uyarılarını iletmiş. 'Sen artık genel başkansın. Bunları bilmeye hakkın var' cümleleriyle özel anekdotlar anlatmış.Partisi için kaygıları var. Partinin DNA'sının ve tarihi kimliğinin değişmesinden ve diğer partilere benzemesinden endişe ediyor.'Özgür bey ne yaptı?' diye sordum. Dikkatle dinlemiş, notlar almış. Uzun sohbetimizin bir yerinde Özgür Özel'in dürüst bir kişi olduğunu söyledi. 'Akçeli işlere girmez' dedi.Politik gelişmelere dair bir iki somut soru yönelttim. Mesela aday tartışmalarıyla ilgili…'Ben artık bunları Özgür Bey'le konuşmam. Bana sorsa bile olmaz. Genel Başkan O' diyerek çok doğru ve etik bir çerçeve çizdiğini gösterdi, Özel'le ilişkisinde 2. görüşmelerinde Özgür bey 'nasıl görüyorsunuz' diye sorunca 2 konuda eleştirisini ifade etmiş. Bana yine 'off the record' anlattı.Kemal bey, Özgür Özel'e ilk genel başkan olduğu dönemde Önder Sav'la yaşadığı tarihi bir diyalogu aktarmış. 'Bak bunu ilk kez birisiyle konuşuyorum' notunu ekleyerek. Gerçekten de çok çarpıcı bir olay. Maalesef tüm bu anlattıklarımın hiç birinin detayını veremem.İttifaklardan, yerel seçim sonrasına, adaylardan 2028 hesaplarına uzun bir sohbet oldu. İttifaklık ilişkilerini de anlattı. 'Altılı masadaki' ve kampanyadaki en samimi davranan parti ve lidere kadar söyledi.Dediğim gibi 'off the record' bir görüşmeydi. İzlenimlerim böyle. Kemal Bey'in duygu ve düşüncelerini anladım. Yapmak istediğini de. İyi niyetli bir şekilde partisini düşünüyor. İzliyor. Türk demokrasisini düşünüyor. Bazıları merak edebilir, etik bir duruşu var. Yadırganacak bir tutum içinde değil.'Küçükkaya 'Off the record' diyerek detay vermese de 'Partisi için kaygıları var. Partinin DNA'sının ve tarihi kimliğinin değişmesinden ve diğer partilere benzemesinden endişe ediyor.' ifadeleriyle devrik CHP Genel Başkanının Ekrem İmamoğlu konusunda uyarıda bulunduğu anlaşıldı. Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu kendisini ziyarete gelen partililere 'CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın, direnin. Partiyi ANAP'laştırmak istiyor' dediği gündeme gelmişti.Küçükkaya'nın aktardığı ancak detay vermediği bir diğer önemli mesele ise 'Kemal bey, Özgür Özel'e ilk genel başkan olduğu dönemde Önder Sav'la yaşadığı tarihi bir diyalogu aktarmış.' ifadelerinde gizli.Önder Sav CHP'nin en uzun süre Genel Sekterliği görevinde bulunanan ismi olarak 7 Mayıs 2010 tarihinde Deniz Baykal'a yönelik kaset kumpasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almış ve Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olması için açıktan destek vermişti.Sav daha sonra 'CHP şimdiye kadar yaşamadığı bir Genel Başkan tasallutu ile yürütülüyor. Bu Genel Başkan tasallutunu CHP Parti Meclisi ile görevi devam eden MYK ile örgütleriyle, meclis grubuyla püskürtecektir. CHP kimsenin babasının malı değildir. 'Ben istediğim kuralı kafama göre uygularım' mantığına teslim olacak bir parti değildir. Bundan sonra Genel Başkan'ın bu sorumsuz, hukuk tanımaz, aşiret devletlerinde olacak anlayışının sürüp sürmeyeceğini hep beraber görüyoruz. Ama, hukuku bilmeyenlere hukuku bildirmek de bizim görevimizdir. Genel Başkan bu davranışıyla CHP Tüzüğü'nün disiplin hükümlerini de ihlal etmiş olmaktadır' ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.Kemal Kılıçdaroğlu aynı gün (3 Kasım 2010) Önder Sav'ı CHP Genel Sekreterliği görevinden aldı. Daha sonra vekil yapmayarak Önder Sav'ı bitirdi.Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e 'Önder Sav' örneğiyle uyarılar yapması 'Ekrem'e aynı tarifeyi uygula taktiği verdi' yorumlarını beraberinde getirdi.Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisinde ziyaret etti. Görüşme 'nezaket ziyareti' denerek geçiştirildi.Takvim'in haberine göre; ziyaretin arka planı şuydu; 'Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında savrulmaktan rahatsız olduğu ve bir çıkış yolu aradığı için Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlaşarak İmamoğlu'na karşı bir mesaj vermek istedi.'Öyle ki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan devirdiği kurultay sonrası CHP'de işler bir türlü rayına oturmadı.Ekrem İmamoğlu kendisine yakın isimleri partide kritik konumlara getirdi. Özgür Özel'in 'emanetçi' konumu netleşirken Ekremci kalemşorlar her fırsatta İmamoğlu'nu 'eş başkan' ilan etti.Baskıdan sıkılan Özgür Özel daha önce kendisine 'Ekrem İmamoğlu'nu sırtından at' uyarısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na sarıldı.Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye kararlı olduğu biliniyor. Özel-İmamoğlu arasındaki çekişme devam ederken devrik genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturdu.Kılıçdaroğlu'nun 'intikam' istediği, siyasi hayatını İmamoğlu'nu bitirmeye adadığı kulislerde konuşuluyor. Koltuğu Özgür Özel'e devrederken 'Şimdilik hoşçakalın' demesi de bunun bir göstergesi olmuştu.Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ilk ziyaret edenler ise Oğuz Kaan Salıcı'nın oluşturduğu listeden PM'ye giren bazı isimler olmuştu. Bu görüşmede partilileri CHP rozetiyle karşılayıp 'mücadeleye devam' mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun 'CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın, direnin. Partiyi ANAP'laştırmak istiyor' dediği gündeme gelmişti.Öte yandan Kılıçdaroğlu Özel'e de 'Bir an önce Ekrem'i sırtından at. Emanetçi olursun, genel başkan olamazsın. Ne istiyorsan yaparım, sana destek veririm' ifadeleriye uyarıda bulunmuştu.Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun siyasi hırsla 2 ofis açması 2 ofis içinde hazırlıklarda bulunması akıllara bazı soruları da getiriyor.Seçim sürecinden evinin mutfağından 'mütevazi' pozlar kesen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 ilde ofis açacak parayı nereden bulduğu ya da kimler tarafından finanse edildiği merak konusu oldu.