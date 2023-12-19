Kartingde feci kaza: Genç kızın kafa derisi koptu

Brezilya'da yürekleri ağza getiren olay yaşandı.17 yaşındaki Heloisa Cristina Heliodoro, erkek arkadaşının doğum gününü kutlamak için kartinge gitti.Kartinge binen Heliodoro'nun saçları, bir anda motora dolandı.Kanlar içinde kalan genç kızın kafa derisinin yüzde 80'i koptu.Heliodoro'nun annesi Elizabeth Maria Ribeiro ise kızının kaza sırasında güvenlik giysileri ve kask giydiğini, ancak uzun saçlarının riski konusunda uyarılmadığını söyledi.Öte yandan 17 yaşındaki talihsiz genç kızın, bir dizi operasyon geçireceği öğrenildi.Son olarak ise pisti işleten firma yaptığı açıklamada, Heloisa'ya güvenlik ekipmanı sağlandığını ve aileye tam destek verildiğini belirtti.