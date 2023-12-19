İzmir'de FETÖ operasyonu: 10 kişi yakalandı!
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 4'ü muvazzaf, 2'si eski asker, 6'sı eski askeri okul öğrencisi 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Şüphelilerin FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldıkları iddia edildi.
Operasyonda şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Şüphelilerin FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldıkları iddia edildi.