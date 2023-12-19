İstanbul’da FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’da FETÖ ve DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik operasyonu düzenlendi. Operasyonda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY ve DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddiası ile haklarında yakalama karar bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.8 GÖZALTIBugün eş zamanlı operasyonda, 3'ü FETÖ içerisinde faaliyet gösteren 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.