İETT otobüsü yolcularıyla seyir halindeyken yandı! Kalorifer kısmından alevler yükseldi

İETT'de yaşanan yangın olayı Sarıyer Kireçburnu Mahallesi, Araba Yolu Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında yolcuların yoğun olduğu anda meydana geldi. İETT otobüsü seyir halindeyken bir anda kalorifer kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören şoför, otobüsü hemen kenara çekti ve kapıları açarak yolcuları tahliye etti.Bu sırada şoför yangın tüpü ile müdahale ederken çevredeki vatandaşlar da yardıma koştu. Şoförün dikkati sayesinde ölen ya da yaralananın olmadığı yangın vatandaşlar ve şoför tarafından söndürüldü. İETT otobüsünde meydana gelen yangın hem şoföre hem de otobüste bulunan yolculara korku dolu anlar yaşattı.Yangını görerek yardıma koşanlardan biri olan Kireçburnu Mahallesi Muhtarı Çağlar Coşkun, 'Otobüsün şoförünün uyanıklığı sayesinde büyük bir facia atlatıldı. Şoför arkadaşımız dumanı görür görmez hemen otobüsü sağa çekiyor ve yolcuları indiriyor. Sonra araçta bulunan yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale ediyor.Arkasından biz vatandaşlar olarak müdahale ettik ve yangın büyümeden söndürdük. Kalorifer sisteminden kaynaklı bir arızadan alev aldı' şeklinde konuştu.