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İETT otobüsü yolcularıyla seyir halindeyken yandı! Kalorifer kısmından alevler yükseldi

İstanbul’da İBB’nin İETT otobüs yangınına bir yenisi daha eklendi. Sarıyer'de yolcularıyla seyir halinde ilerleyen bir İETT otobüsü daha kalorifer kısmında başlayan alevlerle yanmaya başladı. Alevlerin yükselmesi ile şoför otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti.

İETT otobüsü yolcularıyla seyir halindeyken yandı! Kalorifer kısmından alevler yükseldi
Ekleme: 19.12.2023 - 12:46 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:53 / Editör: Ozge Selin
İETT otobüsü yolcularıyla seyir halindeyken yandı! Kalorifer kısmından alevler yükseldi
İETT'de yaşanan yangın olayı Sarıyer Kireçburnu Mahallesi, Araba Yolu Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında yolcuların yoğun olduğu anda meydana geldi. İETT otobüsü seyir halindeyken bir anda kalorifer kısmından alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören şoför, otobüsü hemen kenara çekti ve kapıları açarak yolcuları tahliye etti.

İETT otobüsü yolcularıyla seyir halindeyken yandı! Kalorifer kısmından alevler yükseldi

Bu sırada şoför yangın tüpü ile müdahale ederken çevredeki vatandaşlar da yardıma koştu. Şoförün dikkati sayesinde ölen ya da yaralananın olmadığı yangın vatandaşlar ve şoför tarafından söndürüldü. İETT otobüsünde meydana gelen yangın hem şoföre hem de otobüste bulunan yolculara korku dolu anlar yaşattı.

KALORİFER SİSTEMİNDE ARIZA YAŞANDI

Yangını görerek yardıma koşanlardan biri olan Kireçburnu Mahallesi Muhtarı Çağlar Coşkun, 'Otobüsün şoförünün uyanıklığı sayesinde büyük bir facia atlatıldı. Şoför arkadaşımız dumanı görür görmez hemen otobüsü sağa çekiyor ve yolcuları indiriyor. Sonra araçta bulunan yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale ediyor.

İETT otobüsü yolcularıyla seyir halindeyken yandı! Kalorifer kısmından alevler yükseldi

Arkasından biz vatandaşlar olarak müdahale ettik ve yangın büyümeden söndürdük. Kalorifer sisteminden kaynaklı bir arızadan alev aldı' şeklinde konuştu.


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İETT otobüsü yolcularıyla seyir halindeyken yandı! Kalorifer kısmından alevler yükseldi
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