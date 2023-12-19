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Gazze konusunda anlaşma sağlanamadı: BMGK oturumu ertelendi

Gazze Şeridi'nde çatışmaların sonlandırılması ve insani yardımların artırılması için karar tasarısının oylanacağı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumu, üye ülkeler arasında anlaşma sağlanamadığı için iptal edildi.

Gazze konusunda anlaşma sağlanamadı: BMGK oturumu ertelendi
Ekleme: 19.12.2023 - 10:42 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:54 / Editör: Ozge Selin
Gazze konusunda anlaşma sağlanamadı: BMGK oturumu ertelendi
İsrail, haftalar boyunca ev, okul, hastane, cami, kilise ayırt etmeksizin Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı.

Toplamda 7 gün süren insani aranın 1 Aralık'ta sona ermesinin hemen ardından Gazze'de saldırılar şiddetlenerek yeniden başladı.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere 19 bin 453 Filistinli yaşamını yitirdi.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip edildi.

BMGK oturumu ertelendi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze Şeridi'nde çatışmaların sonlandırılması ve insani yardımların artırılması için karar tasarısının oylanacağı oturum, üye ülkeler arasında anlaşma sağlanamadığı için ertelendi.

Birleşmiş Milletler (BM), New York yerel saatiyle 17.00'de düzenlenmesi planlanan Gazze oturumunun iptal edildiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından oylamaya sunulması planlanan Gazze tasarısı üzerinde üye ülkeler henüz anlaşma sağlayamadı.

Çatışmaların sonlandırılması ve insani yardımların artırılması isteniyor

Oylamaya sunulması planlanan karar tasarısında, Gazze'de 'çatışmaların sonlandırılması ve insani yardımların artırılması' talep ediliyor.

Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivilleri koruma görevini yerine getirmeleri çağrısı yapılan karar tasarısında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten yardımların denetlenmesi için bir mekanizma kurması talep ediliyor.

BM'nin yardımların insani yardım olduğunu teyit etmesi ve yardımların türleri hakkında Filistin Yönetimi ve İsrail'e bilgi vermesi istenilen karar tasarısında yardımların dağıtımı için gerekli yakıtın sağlanması çağrısına yer veriliyor.

Karar tasarısında tüm rehinelerin serbest bırakılması talep edilirken her türlü uluslararası insancıl hukuk ihlali kınanıyor.

Kaynaklar, ABD'nin 'çatışmaların sonlandırılması' ifadesinde değişiklik istediğine işaret ediyor.
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