Emine Erdoğan'dan 'Türk-Macar Kültür Yılı' paylaşımı

Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı; Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması’nın 100’üncü yılına erişmemiz vesilesiyle 2024 yılının 'Türk-Macar Kültür Yılı' ilan edilmesinin heyecanını paylaştık.Kültürlerarası paylaşımımızın ve iletişimin daha da artacağına inandığım yeni dönemin hem ülkelerimize hem de dünyaya hayırlar getirmesini diliyorum.