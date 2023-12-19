Dünyanın gözü Türk zırhlılarında: Bir ülke ile daha sözleşme imzalandı yeni ismiyle üretilecek

Türkiye ile Macaristan arasında var olan iyi ilişkiler savunma sanayisi alanında iki ülke şirketleri tarafından kurulacak ortaklıkla güçlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyareti kapsamında Türk savunma sanayisi şirketlerinin yurt dışındaki ortak girişimlerine bir yenisi eklendi. Nurol Makina tarafından geliştirilen Ejder Yalçın 4X4 taktik tekerlekli zırhlı aracın Gidran ismiyle Macaristan'da üretilmesine yönelik "ortak girişim şirketinin kuruluşuna" ilişkin sözleşme imzalandı. Söz konusu tesislerde Macaristan'daki Gidran 4X4 zırhlı muharebe araçlarının montaj ve üretim kabiliyetinin mümkün olan en yüksek yerli katma değer ve Macar tedarikçi katkısıyla gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyareti kapsamında Türk savunma sanayisi şirketlerinin yurt dışındaki ortak girişimlerine bir yenisi eklendi.Nurol Makina tarafından geliştirilen Ejder Yalçın 4X4 taktik tekerlekli zırhlı aracın Gidran ismiyle Macaristan'da üretilmesine yönelik 'ortak girişim şirketinin kuruluşuna' ilişkin sözleşme imzalandı.Nurol Makina tarafından geliştirilen 4X4 taktik tekerlekli zırhlı aracın Gidran ismiyle Macaristan'da üretilmesine yönelik 'ortak girişim şirketinin kuruluşuna' ilişkin sözleşme imzalandı.Söz konusu tesislerde Macaristan'daki Gidran 4X4 zırhlı muharebe araçlarının montaj ve üretim kabiliyetinin mümkün olan en yüksek yerli katma değer ve Macar tedarikçi katkısıyla gerçekleştirilmesi hedefleniyor.EJDER YALÇIN 4×4 güvenlik güçlerinin kırsal ve kentsel alandaki her türlü ihtiyaçlarına cevap veren bir araçtır. Büyük lastik çapı, geniş lastikler ve bütün tekerlerde bulunan tam bağımsız süspansiyon sistemi ile yüksek arazi performansı sağlıyor. Kilitli diferansiyel sistemi sayesinde asfalt yolda 4×2 özelliğine geçebiliyor. Her tekerlekte bulunan Merkezi Lastik Şişirme Sistemi ( CTIS ) sürekli lastik basınçlarını kontrol etmekte ve hareket halindeyken lastik basınçlarını değiştirmeye olanak sağlamaktadır. Bu özellik sayesinde EJDER YALÇIN 4×4 zorlu arazi şartlarında üstün performans sağlayabiliyor.Araç üzerinde yer alan gündüz/gece görüş sistemleriyle farklı ortamlarda izleme kabiliyeti sağlanmaktadır.Ejder Yalçın'ın üstün koruma özellikleri;Kinetik enerjili mermilere karşı yüksek korumaEl yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın patlamalarına karşı yüksek koruma«Bird Cage» opsiyonu ile roket saldırılarına karşı üstün korumaİlave cıvatalanabilir zırh plakaları ile arttırılabilir balistik koruma seçenekleri“V” yapılı gövde tasarımı ile mayın patlamalarına karşı korumaMayın patlaması şokunu sönümleyen askılı koltuk ve yüzer taban sistemleriEjder Yalçın'daki opsiyonel özellikler;Hidrolik tahrikli kurtarma vinci.İçeriden Kumandalı Silah İstasyonuManuel Kumandalı Silah İstasyonuSis Havanları/Bomba AtarGündüz/Gece Görüş SistemleriPersonel bölmesi infilak Bastırma ve Yangın Söndürme SistemiArka Rampa