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Dünyanın gözü Türk zırhlılarında: Bir ülke ile daha sözleşme imzalandı yeni ismiyle üretilecek

Türkiye ile Macaristan arasında var olan iyi ilişkiler savunma sanayisi alanında iki ülke şirketleri tarafından kurulacak ortaklıkla güçlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyareti kapsamında Türk savunma sanayisi şirketlerinin yurt dışındaki ortak girişimlerine bir yenisi eklendi. Nurol Makina tarafından geliştirilen Ejder Yalçın 4X4 taktik tekerlekli zırhlı aracın Gidran ismiyle Macaristan'da üretilmesine yönelik "ortak girişim şirketinin kuruluşuna" ilişkin sözleşme imzalandı. Söz konusu tesislerde Macaristan'daki Gidran 4X4 zırhlı muharebe araçlarının montaj ve üretim kabiliyetinin mümkün olan en yüksek yerli katma değer ve Macar tedarikçi katkısıyla gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Dünyanın gözü Türk zırhlılarında: Bir ülke ile daha sözleşme imzalandı yeni ismiyle üretilecek
Ekleme: 19.12.2023 - 12:16 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın gözü Türk zırhlılarında: Bir ülke ile daha sözleşme imzalandı yeni ismiyle üretilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyareti kapsamında Türk savunma sanayisi şirketlerinin yurt dışındaki ortak girişimlerine bir yenisi eklendi.

Dünyanın gözü Türk zırhlılarında: Bir ülke ile daha sözleşme imzalandı yeni ismiyle üretilecek

Nurol Makina tarafından geliştirilen Ejder Yalçın 4X4 taktik tekerlekli zırhlı aracın Gidran ismiyle Macaristan'da üretilmesine yönelik 'ortak girişim şirketinin kuruluşuna' ilişkin sözleşme imzalandı. 

Dünyanın gözü Türk zırhlılarında: Bir ülke ile daha sözleşme imzalandı yeni ismiyle üretilecek

Nurol Makina tarafından geliştirilen 4X4 taktik tekerlekli zırhlı aracın Gidran ismiyle Macaristan'da üretilmesine yönelik 'ortak girişim şirketinin kuruluşuna' ilişkin sözleşme imzalandı.

Dünyanın gözü Türk zırhlılarında: Bir ülke ile daha sözleşme imzalandı yeni ismiyle üretilecek

Söz konusu tesislerde Macaristan'daki Gidran 4X4 zırhlı muharebe araçlarının montaj ve üretim kabiliyetinin mümkün olan en yüksek yerli katma değer ve Macar tedarikçi katkısıyla gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Dünyanın gözü Türk zırhlılarında: Bir ülke ile daha sözleşme imzalandı yeni ismiyle üretilecek

EJDER YALÇIN 4×4 güvenlik güçlerinin kırsal ve kentsel alandaki her türlü ihtiyaçlarına cevap veren bir araçtır. Büyük lastik çapı, geniş lastikler ve bütün tekerlerde bulunan tam bağımsız süspansiyon sistemi ile yüksek arazi performansı sağlıyor. Kilitli diferansiyel sistemi sayesinde asfalt yolda 4×2 özelliğine geçebiliyor. Her tekerlekte bulunan Merkezi Lastik Şişirme Sistemi ( CTIS ) sürekli lastik basınçlarını kontrol etmekte ve hareket halindeyken lastik basınçlarını değiştirmeye olanak sağlamaktadır. Bu özellik sayesinde EJDER YALÇIN 4×4 zorlu arazi şartlarında üstün performans sağlayabiliyor.

Araç üzerinde yer alan gündüz/gece görüş sistemleriyle farklı ortamlarda izleme kabiliyeti sağlanmaktadır.

Dünyanın gözü Türk zırhlılarında: Bir ülke ile daha sözleşme imzalandı yeni ismiyle üretilecek

Ejder Yalçın'ın üstün koruma özellikleri;
Kinetik enerjili mermilere karşı yüksek koruma
El yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın patlamalarına karşı yüksek koruma
«Bird Cage» opsiyonu ile roket saldırılarına karşı üstün koruma
İlave cıvatalanabilir zırh plakaları ile arttırılabilir balistik koruma seçenekleri
“V” yapılı gövde tasarımı ile mayın patlamalarına karşı koruma
Mayın patlaması şokunu sönümleyen askılı koltuk ve yüzer taban sistemleri

Dünyanın gözü Türk zırhlılarında: Bir ülke ile daha sözleşme imzalandı yeni ismiyle üretilecek

Ejder Yalçın'daki opsiyonel özellikler;

Hidrolik tahrikli kurtarma vinci.
İçeriden Kumandalı Silah İstasyonu
Manuel Kumandalı Silah İstasyonu
Sis Havanları/Bomba Atar
Gündüz/Gece Görüş Sistemleri
Personel bölmesi infilak Bastırma ve Yangın Söndürme Sistemi
Arka Rampa




















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