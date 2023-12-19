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Bozcaada’da kan donduran vahşet! Ailesi evlenme teklifini reddedince uçurumdan attığını iddia etti! Yüzük detayı, kırık kadehler...

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde geçtiğimiz temmuz ayında evlilik teklifinden bir gün sonra erkek arkadaşıyla çıktıkları Polente Feneri'ndeki falezlerden düşerek hayatını kaybeden Yeşim Demir'in ölümüyle ilgili şok bir gelişme yaşandı. Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında genç kadının sevgilisi Nizamettin Gürsu tutuklandı. İşte detaylar...

Ekleme: 19.12.2023 - 11:59 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
Bozcaada’da kan donduran vahşet! Ailesi evlenme teklifini reddedince uçurumdan attığını iddia etti! Yüzük detayı, kırık kadehler...İstanbul'da bir reklam ajansında grafiker olarak çalışan Yeşim Demir (39) erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu ile gittiği Bozcaada'da geçen temmuz ayında evlilik teklifi almış, bir gün sonra bunu kutlamak için çıktıkları Polente tepesinde 30 metrelik uçurumdan düşmüştü.

Genç kadın olay yerinde 45 dakika boyunca kalp masajı yapılmasına rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra Jandarma tarafından gözaltına alınan Nizamettin Gürsu ilk ifadesinde "Evlilik teklifi sonrası romantik bir anımız olsun diye orayı seçtik. Biraz alkol aldık. Dengesini kaybedip aşağıya düştü" dedi. İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Nizamettin Gürsu, yurtdışı yasağı konarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Bozcaada’da kan donduran vahşet! Ailesi evlenme teklifini reddedince uçurumdan attığını iddia etti! Yüzük detayı, kırık kadehler...

"KAZA DEĞİL CİNAYET"
Olayla ilgili soruşturma sürerken, genç kadının ailesi kızlarının ölümünün kaza değil, cinayet olduğunu belirterek Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aile suç duyurusunda, "şüpheli" gördükleri her bir ayrıntıyı tek tek anlattı.

PARMAĞINDAKİ YÜZÜK ÜZERİNDEN ÇIKTI
Ailenin iddiasına göre 6 Temmuz'da çekilen fotoğrafta genç kızın parmağındaki yüzük, bir gün sonra yani olayın yaşandığı gün Nizamettin Gürsu'nun üzerinde çıktı.

Ailesi, kızlarının yüzüğü çıkarıp, teklifi reddettiği ve olay günü kavga yaşandığını iddia ederken, olay yerinde kırık bardaklar ile kırık hoparlör olduğu tespit edildi.

Bozcaada’da kan donduran vahşet! Ailesi evlenme teklifini reddedince uçurumdan attığını iddia etti! Yüzük detayı, kırık kadehler...

YÜKSEKLİK KORKUSU VARDI
Aile ayrıca Yeşim Demir'in panik atak olduğunu, hastane kayıtları ve kullandığı ilaçlarla sabit olduğunu, yükseklik korkusu olan kızlarının uçurumun 1-1,5 metre yakınında oturmasının mümkün olmadığını belirtti.

İddiaya göre, Nizamettin Gürsu'nun ailesi ve boşandığı ilk eşi, genç kadını olaydan bir ay önce arayarak tehdit etti.

TUTUKLANDI
Sabah'ta yer alan habere göre; Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı, Demir ailesinin şüphelerini ve olay yerinden elde edilen delilleri değerlendirerek soruşturmasını tamamlandı.

Yürütülen, soruşturma kapsamında Demir'in erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu önceki akşam Sakarya'da gözaltına alındı. Çanakkale'ye getirilen Gürsu, sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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