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Balıkesir’de nefes kesen operasyon: Ambulansla uyuşturucu taşırken yakalandılar!

Balıkesir'de polis ekipleri nefes kesen bir operasyona imza attı. Tepe lambası yanan ambulansla uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişi, kıskıvrak yakalandı. Narkotik köpeği Danga ise ambulansın içinde valize zulalanmış uyuşturucuları kısa sürede bulmayı başardı.

Ekleme: 19.12.2023 - 10:19 Güncelleme: 19.12.2023 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir’de nefes kesen operasyon: Ambulansla uyuşturucu taşırken yakalandılar!Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle bir süredir takip ettikleri kişilerin sevkiyat yapacağı bilgisine ulaştı.

Zanlıların dikkat çekmemek için ambulans kiraladıkları ve uyuşturucuları bu şekilde taşıdıkları belirlendi. Bunun üzerine ambulans takibe alınarak İstanbul İzmir otobanında operasyon başlatıldı.

Balıkesir’de nefes kesen operasyon: Ambulansla uyuşturucu taşırken yakalandılar!

Tepe lambaları yanmış vaziyette seyreden hasta nakil ambulansı ekiplerce durduruldu. Narkotik köpeği Danga'nın da katıldığı operasyonda valize saklanmış 9 kilogram 14 gram Skunk Esrar maddesi, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ele geçirildi.

Özel bir sağlık şirketinin çalışanı 3 kişi gözaltına alınırken, zanlıların sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Balıkesir’de nefes kesen operasyon: Ambulansla uyuşturucu taşırken yakalandılar!

Ambulansla ilgili de idari soruşturma başlatıldı.



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