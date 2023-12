Araba almak isteyenler dikkat! Rüzgar tersine döndü: Sıfır araçlar liste fiyatının altına düştü

Yıl ortasında liste fiyatının çok üstünde satılan araçlar yıl sonunun gelmesiyle birlikte yüzde 25 oranında indirimler ile liste fiyatının altında satılmaya başlandı. 2024 model araçların satışa sunulmasına sayılı günler kala, ellerinde kalan araç stoklarını tüketmek isteyen bayiler fiyatları düşürmek zorunda kaldı.İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Görkem Konu, “Ticaret Bakanlığımızın 6 ay 6 bin kilometreyle ilgili almış olduğu karardan sonra binicilerin sıfır araç satamaması, üç araçtan fazla satamaması kararı süreci tetikledi. Aynı zamanda bu karardan sonra otomotiv yatırım aracı olmaktan çıktı. Dolayısıyla vatandaş, yatırım amaçlı özellikle sıfır araç alımını durdurdu. Distribütörlerin de son dönemlerde elinde stok birikmiş oldu. Ve bu stokları eritmek için ciddi kampanyalar yapıldı. Şu an yüzde 20-25 oranlarında indirimlere gidilmiş oldu. Dolayısıyla bu hem sıfır araçta hem de ikinci elde fiyatların düşmesine sebep oldu. Şimdi 2023 bitiyor, 2024 yılı gelecek. 2023 stoklarının tükenmesi lazım. Tükenebilmesi için de indirimler gerekiyor. Bu indirimler yapılmış oldu' ifadelerini kullandı.Daha önceki fiyat artışının nedenlerini açıklayan Görkem Konu, “Pandemi döneminde arz talep dengesizliği fiyatların yükselmesine sebep oldu. Aslında bütün dünyada, bütün sektörlerde fiyatları talep belirliyor. Talep çok oldukça; kar marjları da demek ki yüksek şekilde belirlenip, o şekilde satılmış. Bugün yapılan indirimlere baktığımız zaman da distribütörlerin elinde ciddi şekilde indirim yapabilme gücünün olduğunu anlıyoruz. Yani yüzde 20-25 indirimler, demek ki kar marjlarında ciddi fedakarlık yaparak şuan da normal maliyet rakamlarına araçları satıyorlar' diye konuştu.Görkem Konu, “Hem döviz aslında yükseldi 6 ay önceye göre baktığımız zaman. Onun dışında fiyatlarda bir düşme var. Yani baktığınızda aslında çift taraflı bir indirim var gibi duruyor. Bu tabii sadece bizim sektörde değil, genel olarak bütün sektörlerdeki durağanlıkla da alakalı. Şu an nakit kıymetli. O yüzden herkes nakite dönmeye çalışıyor. O yüzden dediğim gibi biriken stoklar tüketilmeye çalışılıyor. Şu anda da en dip rakamlardan satılıyor. 2024 yılında bu fiyatlar yükselecek. Stoktaki araçlar bitince yeni araçlar yeni maliyetlerle gelecek' şeklinde konuştu.Yetkili bayi satış müdürü İsmail Kayacan, “Ciddi anlamda 250 bin lira, 300 bin lira civarlarında araçlarımızda kampanya söz konusu. Tabii ki bunların hepsi stoklarla sınırlı. Yaklaşık 2 aydır indirimler söz konusu, malum sene sonlarında her zaman bir avantaj söz konusudur. Tabii bu hep böyle gidecek anlamına gelmiyor. Ocak ayından sonra fiyatların yine yukarıya doğru yükselmesini bekliyoruz. Stoklardaki araçlarda da bir fiyat artışı söz konusu olabilir, çünkü 2024 model dediğimiz araçlar ancak Şubat, Mart aylarında satışları başlar. Çünkü otomobillerin Ocak ayı üretimi olması lazım' dedi.Araç almak için bayiye gelen Mehmet Beşir Sancar, “Kampanya var şu anda, bu kampanyadan faydalanmak istiyorum. Yıl sonu olduğu için araç fiyatlarında gerileme var. Bu gerilemenin sağlıklı olduğuna inanıyorum. Bu 6 bin kilometre ile 6 ay satılmama durumu tabii ki aracıları rahatsız etti. Aracılar da aradan biraz çekilmiş oldular. Biz de rahat rahat araçlarımızı alıp, binebilelim' dedi. Başka bir müşteri Aydın Güler ise, “Araba bakıyoruz. Fiyatlar uçuk. Kampanya var diyorlar ama bilmiyoruz ki. Bize fazla geliyor ama bütçemize göre bakıyoruz' açıklamasında bulundu.