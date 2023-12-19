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Altın fiyatları hafif primli! Dolar ise sakin

ABD'deki enflasyon rakamları ve Fed'den gelmesi beklenen faiz indirimi sinyali altın fiyatlarını güçlü tutuyor. Ons altın 2020 doların üstünde işlem görürken, gram altın ise 1892 liradan satılıyor. Dolar, 29 lira seviyesinde hareket ediyor

Ekleme: 19.12.2023 - 09:46 Güncelleme: 19.12.2023 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatları hafif primli! Dolar ise sakin
Altın fiyatları, yatırımcıların bu hafta ABD'de açıklanacak ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin gelecek adımları hakkında ipucu verebilecek olan ekonomik verileri beklemeleriyle dar aralıkta seyretti.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 24 dolardan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı 1892 lira, çeyrek altın 3 bin 102 liradan satılıyor.

Dolar, 29 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 29,06, euro/TL 31,75 liradan işlem görüyor.

Fed'in geçen haftaki toplantısından gelecek döneme ilişkin alınan sinyallerin, bankanın uzun bir aranın ardından ilk kez güvercin mesaj verdiğini göstermesine karşın Fed yetkililerinin şahin sözle yönlendirmeleri risk iştahını baskıladı.

Banka yetkililerinden gelen açıklamalar devam ederken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed'in faiz oranlarını yakın zamanda ve hızlı bir şekilde düşürme konusunda önceden taahhütte bulunmadığını ve piyasa beklentilerindeki artışın bankanın işleyişiyle çeliştiğini söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise bir röportajında aşırı sıkılaşmayı önlemek için faiz indirimlerinin gelecek yıl gerekli olabileceğini belirtti. Daly, enflasyonun son aylardaki istikrarlı düşüşünü sürdürmesi halinde Fed'in politika faizinde gelecek yıl üç kez indirime gidilse bile oldukça kısıtlayıcı olacağını ifade etti.

Analistler, Fed yetkililerinin devam eden temkinli sözle yönlendirmelerinin ardından pay piyasalarında risk iştahının zayıfladığını belirterek, bu hafta yoğun makroekonomik veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Özellikle, Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, bununla birlikte Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam etmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bankanın gelecek yılın ilk toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 70'te bulunuyor.
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