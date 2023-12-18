Yer Samsun: Sınıfta ders sırasında tavanın sıvası düştü! 7 öğrenci yaralandı

Olay, ilçede Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki Fatih Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulun dördüncü katındaki 5-B sınıfında işlenen ders sırasında tavanın sıvası düştü.Olayda 7 öğrenci, yaralandı. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.