Yaraladığı sevgilisine cinsel istismarda bulunmuştu! Detaylar kan dondurdu: Ses duyulmasın diye…

Kan donduran olayın adresi Bursa'nın Osmangazi İlçesi'ydi. 22 Haziran'da yaşanan olayda Alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi F.O. ile oturan İlyas Sarıkaya mahalleden arkadaşı Recep Özaslan'ı evine çağırdı.Uyuşturucu madde etkisi altında olan Sarıkaya, sevgilisi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Özaslan'a kurşun yağdırdı. Ardından ağır yaralanan arkadaşına, 'Acı çekmesin' diyerek 2 kez daha kurşun sıkarak hayattan kopardı. Dostunu önce çarşafa sonra streç filme sarıp bantladı!Vahşete devam eden İlyas Sarıkaya, aynı silahlı sevgilisi F.O.'ya da ateş açtı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden genç kadına 21 gün boyunca sargı bezi ve ilaçlarla pansuman yaptı bir yandan da cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı!Özaslan'ın cesedinin çürümesi sonucu çıkan koku, komşuları rahatsız edince ihbarla olay yerine polis ekipleri çağırıldı. İlyas Sarıkaya ise eve gelen polisleri silah zoruyla tehdit ettiği sevgilisini pencereye çıkartıp, sorun olmadığını söyleterek geri yolladı. Olay, F.O.'nun 12 Temmuz'da, Sarıkaya'nın sehpa üzerinde unuttuğu telefondan annesine mesaj yazıp, yardım istemesiyle ortaya çıktı. F.O., annesine yazdığı mesajda, 'Odada ceset var. Telefon dinleniyor. Diafon açık, mesaj yazma. Bana 8 el ateş etti. Yaralıyım. Polisi görürse önce beni öldürecek. Onu para ile kandırıp, evden çıkartın sonra da beni alın' ifadesini kullandı. F.O.'nun annesi mesaj sonrası polise gidip, şikayette bulundu. Polis, yaralı haldeki F.O. ile mesajla irtibata geçti.Sarıkaya'yı, F.O.'nun annesinin evinden para alması için eve yönlendirdi. F.O.'nun annesinin evinin önüne otomobilini park ettiği sırada karşısında gördüğü polis ekiplerine silahını doğrultup, tehdit eden Sarıkaya, etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.Eve giden ekipler ağır yaralı haldeki F.O. ile kokmaya başlayan ceset ile karşılaştı. F.O. tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye, Özaslan'ın cesedi ise otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. F.O. ile Özaslan'ın cenazesinin evden çıkarıldığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay yeri incelemesinde İlyas Sarıkaya'nın F.O.'yu silah sesi duyulmasın diye üzerine yastık bastırarak, vurduğu anlaşıldı. Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; polisin ifadesine başvurduğu bina sakinlerinden Enis Aydemir'in de ifadesinde; eve girdiğinde kurşun delikleri olan yastığı gördüğünü ve silah sesi duymadıkları için Sarıkaya'nın F.O.'yu, silahın üzerini yastıkla bastırarak vurduğunu söylediği öğrenildi.Silah sesi duymadığını, evden gelen koku üzerine rahatsız olduklarını söyleyerek, yaşananları anlatan Enis Aydemir, 'İlyas, burada bizimle konuşan, tanışan bir insan. Bu mahalleden bir koku gelmeye başladı. Yastığı silahın üzerine koyuyor ve kadını 7 yerinden yastıkla vuruyor. Ses gelmesin diye böyle bir şey yapıyor. Bacaklarına 5 kurşun, geri kalan kurşunlar göğsüne isabet etmişti. İlyas, kadını yastıkla vurduğu için sesi bastırmaya çalışmış' dedi.Mahalleden gelen silah seslerini duyduğunu fakat nereden geldiğini anlayamadığını, binadan aşağı çöp atıldığını zannettiğini belirten Hanife Güney ise 'Sadece sesleri duydum. O gün evde oturuyordum. Yukarıdan aşağıya çöp attılar sandım sonra 'tak' diye bir ses duydum. Sonra 2 el yeniden silah atıldı 'tak, tak' diye.Bu kez camdan dışarıya baktım. Ama komşulardan hiç ses gelmeyince tekrar içeri girdim. Bir süre sonra 4 el daha silah sesi geldi. Üst kattan hemen camları açtılar. Adam bir o köşeye, bir bu köşeye bakmaya başladı ve hemen camları kapadı. Sonra yeniden 2 el daha silah sesi geldi. Kendilerini görmedim ve hiç tanımıyorum. Olay gündüz saatlerinde yaşandı' diye konuştu.Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan ve hakkında 'kasten öldürme', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetin yoksun kılma', 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahlı yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İlyas Sarıkaya'nın, 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'kasten yaralama' gibi farklı suçlardan da 11 kaydı olduğu öğrenildi.