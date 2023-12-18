  • USD: 29,01 - 29,06
  • EURO: 31,66 - 31,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye'de ilk olacak: Deniz üstü rüzgar santrali için teknik çalışmalar 2024'te başlayacak! Alanlar belirlendi

Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği (DÜRED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Durak, Türkiye'de deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi santrali için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı'na (YEKA) ait saha büyüklüklerinin ağustosta belirlediğini ve 2024'te teknik çalışmalara başlanabileceğini söyledi.

Türkiye'de ilk olacak: Deniz üstü rüzgar santrali için teknik çalışmalar 2024'te başlayacak! Alanlar belirlendi
Ekleme: 18.12.2023 - 13:35 Güncelleme: 18.12.2023 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de ilk olacak: Deniz üstü rüzgar santrali için teknik çalışmalar 2024'te başlayacak! Alanlar belirlendi
Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği (DÜRED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Durak, enerji ihtiyacının üçte ikisinden fazlasını ithal eden Türkiye'nin arz güvenliği ve yerli kaynak çeşitliliğini artırması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin deniz üstü rüzgar enerjisi projelerini gerçekleştireceği YEKA alalarının netleştiğini anımsatan Durak, 'Bandırma açıklarında 1111 kilometrekare, Bozcaada açıklarında 299 kilometrekare, Gelibolu açıklarında 75,6 kilometrekare ve Karabiga kıyılarında 410 kilometrekare alan deniz üstü rüzgar enerjisi için tahsis edildi.' dedi.
Durak, tahsis edilen YEKA için ilgili kurum ve kuruluşlardan görüşler alınmasının ardından belirli sahalarda meteorolojik ve oşinografik analiz ve ölçümlerden oluşan ön fizibilite etütlerinin yapılacağını ifade ederek, '2024'te denizlerde teknik çalışmalara başlanabilecek. Deniz üstü rüzgar enerjisi santral projeleri için Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) taban fiyatı kilovatsaat başına 6,75 cent/dolar, tavan fiyatı ise kilovatsaat başına 8,25 cent/dolar olarak belirlendi.' diye konuştu.

Ayrıca YEKDEM'in uygulama süresinin 10 yıl olduğu bilgisini paylaşan Durak, bu tesisler için yerli katkı fiyatı uygulama süresinin de 5 yıl olarak düzenlendiğini hatırlattı.

Deniz üstü rüzgar enerjisi sektörüne ilgi artıyorDurak, Türkiye'de rüzgarda yüzer ve sabit temelli kurulumlar için potansiyeli yüksek bölgeler bulunduğuna işaret ederek, 'Karadeniz'de yüzer kurulumlar için 13,9 gigavat ve sabit temelli kurulumlar için 1,3 gigavatlık potansiyel tespit edildi. Marmara Denizi'nde yüzer kurulumlar için 19,2 gigavat ve sabit temelli kurulumlar için 2,8 gigavatlık potansiyel mevcut.' dedi.

Türkiye'nin deniz üstü rüzgar kurulumu hedefinin 2035'te 5 gigavat olduğunu belirten Durak, toplam rüzgar kapasitesi hedefinin ise 29,6 gigavat olduğunu söyledi.

Durak, dünya genelinde de deniz üstü rüzgar alanında önemli hedeflerin açıklandığına dikkati çekerek, '2019'de işletmeye alınan dünyadaki toplam rüzgar enerji kapasitesinin yüzde 10'u deniz üstünden oluşurken, 2025'ten sonra bu oranın yüzde 20'ye çıkacağı öngörülüyor.' şeklinde konuştu.

Türkiye'de ilk olacak: Deniz üstü rüzgar santrali için teknik çalışmalar 2024'te başlayacak! Alanlar belirlendi

Dünyada 2030'a kadar 460 gigavat deniz üstü rüzgar enerji kapasitesi olacağının tahmin edildiğini dile getiren Durak, şunları kaydetti:

'Japonya'nın 2003'te Asya'daki ilk deniz üstü rüzgar projesini devreye almasına rağmen, Asya'da deniz üstü rüzgar enerji piyasasının gerçek anlamda başlangıcı 2014'te oldu. Çin, 2014'te ulusal planını açıklayarak ilk adımı attı. 2017'de 1 gigavat deniz üstü rüzgar kurulu gücüne ulaşan Çin, 1 yıl sonra İngiltere'yi de geçti. Asya pazarında ikinci büyük deniz üstü rüzgar piyasası ise Tavyan'dır. 2030 yılına kadar Asya'da deniz üstü rüzgar enerjisinin yıllık yüzde 8,4 büyümesi öngörülüyor. ilk 5 pazar Çin (52 gigavat), Tavyan (10,5 gigavat), Güney Kore (7,9 gigavat), Japonya (7,4 gigavat) ve Vietnam (5,2 giavat) olarak sıralanmaktadır.'

Durak, Kuzey Amerika'da ilk ticari deniz üstü rüzgar enerjisinin ise 30 megavat kurulu gücünde ve Aralık 2016'da Rhode Island'da kurulduğunu anımsattı.

Amerika kıtasında halihazırda birçok deniz üstü rüzgar enerji projesinin geliştirilme aşamasında olduğunu dile getiren Durak, 'Kapasite projeksiyonuna göre, 2030'da 10 gigavat kapasite tahmin edilmiştir. Bunun 1 gigavatı Kanada, 9 gigavatı ise ABD'de olarak planlandı.' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan uluslararası topluma Gazze çağrısı: Bu asli bir sorumluluk!
CHP'li Menderes Belediyesi'nde rüşvet skandalı! 250 bin dolara ruhsat
Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda: Zam oranı ne kadar olacak?
Diplomatik kaynaklar: 2024'de vize işlemleri hızlanacak
İYİ Parti’den istifalar hakkında ilk yorum! Dikkat çeken CHP vurgusu: Bunun adı operasyon siyasetidir!
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Macaristan ziyaretinde pek çok alanda 16 anlaşma imzalanacak
İsrailli gazeteciden dehşete düşüren sözler! Soykırımı böyle savundu: 'Evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum'
Donald Trump'tan 'Gazze' itirafı: Bizim hatamız!
CHP'de yeni kriz! Tunç Soyer'e baş kaldırdılar: İki ilçe başkanından sert tepki
Hitler'in ruhu hortladı! İsrailli yetkiliden kan donduran Gazze itirafı: Auschwitz gibi yapacağız
Fatih Erbakan yanıtladı: Cumhur İttifakı ile ittifak olacak mı?
MİT'ten son dönemde PKK'ya büyük darbe: Sözde sorumlular hedef alındı
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'İYİ' kumpas! ‘Müstakil’ diyen! Akşener’in altını boşaltıyor! İşte İYİ Parti'deki iş birliği istifaları
Türkiye'de ilk olacak: Deniz üstü rüzgar santrali için teknik çalışmalar 2024'te başlayacak! Alanlar belirlendi
DEM ile CHP arasında seçim pazarlıklarının perde arkası
The Guardian o bölgeyi işaret etti! 'Yeni bir savaş kaçınılmaz'
Bakan Yusuf Tekin'in Meclis'teki terör konuşması HDP grubunu öfkelendirdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da hissedilen depremi görmezden geldi! Paylaşım bile yapmadı
The Economist dergisi Türk ekonomisini yorumladı
İki ülke alarmda: Kuzey Kore kıtalar arası balistik füze fırlattı
Yaraladığı sevgilisine cinsel istismarda bulunmuştu! Detaylar kan dondurdu: Ses duyulmasın diye…

Yaraladığı sevgilisine cinsel istismarda bulunmuştu! Detaylar kan dondurdu: Ses duyulmasın diye…

O ilimizde yakalandı: Nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığı öldü!

O ilimizde yakalandı: Nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığı öldü!

Kameralar saniye saniye kaydetti! Gösteri için suya girdiği suda balina saldırısına uğradı

Kameralar saniye saniye kaydetti! Gösteri için suya girdiği suda balina saldırısına uğradı

Bakan Uraloğlu açıkladı! 64 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Bakan Uraloğlu açıkladı! 64 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Bina Kimlik Sistemi hayata geçirildi! Kolon kesme, kaçak kat çıkma tarih olacak

Bina Kimlik Sistemi hayata geçirildi! Kolon kesme, kaçak kat çıkma tarih olacak