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The Guardian o bölgeyi işaret etti! 'Yeni bir savaş kaçınılmaz'

İsrail'in ABD'den aldığı destekle tam 73 gündür Gazze'de soykırım yaparken yeni bir savaşın daha patlak vereceği duyuruldu. Hamas bahanesi ile 73 gündür Gazze'yi bombalayan İsrail'in gözünü Lübnan'a diktiğini belirten The Guardian, 'Yeni bir savaş kaçınılmaz' dedi.

The Guardian o bölgeyi işaret etti! 'Yeni bir savaş kaçınılmaz'
Ekleme: 18.12.2023 - 10:55 Güncelleme: 18.12.2023 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
The Guardian o bölgeyi işaret etti! 'Yeni bir savaş kaçınılmaz'
ABD'den aldığı destekle Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail, gözünü bir bölgeye daha dikti. İngiliz The Guardian, İsrail'İn Hamas bahanesi ile Gazze işgalinin ardından Hizbullah'ı da tehdit olarak gördüğünü belirtirken yeni bir savaşın kaçınılmaz olduğunu yazdı.

İsrailli başçavuş Itai Reuveni'nin sözlerini gündemine taşıyan The Guardian, 'Güneyde bize yaptıklarını kuzeyde kimsenin bize yapmamasını sağlamak için buradayız' ifadelerine dikkat çekti.

YENİ SAVAŞ DENKLEMİ

Hizbullah'ın Hamas'tan daha büyük bir tehdit olarak algılanıldığı belirtilen haberde, olası bir savaşın denkleminde İran'ın da olacağına işaret edildi.

The Guardian o bölgeyi işaret etti! 'Yeni bir savaş kaçınılmaz'

GÖZLERİNİ O BÖLGEYE DİKTİLER

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın da bu fikirde olduğu hatırlatılırken İran'ın da içine girebileceği bir savaşın ABD'de alarma neden olduğu ifade edildi. Netanyahu'nun ABD'nin talebiyle bu öneriden uzak durduğu iddia edilse de İsrailli yetkililerin savaşı kaçınılmaz olarak gördüğü iddia edildi.

İsrail'in dış politikadan sorumlu eski ulusal güvenlik danışman yardımcısı ve şu anda Tel Aviv'deki Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü'nde görev yapan Orna Mizrahi, 'İsrail ile Hizbullah arasında bir çatışma var ve eğilim çizgisi tırmanma yönünde' dedi. 'Durumla ilgili en endişe verici şey bu, bu tırmanma eğilimi. Kimse tam ölçekli bir savaş istemez ama yine de oraya varabiliriz.' ifadelerini kullandı.

The Guardian o bölgeyi işaret etti! 'Yeni bir savaş kaçınılmaz'



TOPYEKÜN SAVAŞ İHTİMALİ

Orta Doğu Enstitüsü kıdemli araştırmacısı ve çatışma çözümü direktörü Randa Slim ise sınır boyunca kısasa kısas modeli ile çatışmaların yaşandığını belirtti. 'Bu noktada topyekün savaşa girme kararı tamamen İsrail'in vereceği karardır. Hizbullah ve İran gerilimi istemiyor.' ifadelerini kullandı.

Daha önce Savunma Bakanı Gallant ve eski başbakan Benny Gantz'ın 'dünya Hizbullah'ı geri çekilmeye zorlamazsa bunu İsrail yapacak' sözleri hatırlatıldı.


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