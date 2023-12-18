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The Economist dergisi Türk ekonomisini yorumladı

The Economist, Türk ekonomisine dair yayınladığı analizinde olumlu gelişmelere değindi. Enflasyona karşı verilen mücadele sonrası yaşanan düşüşü de haberleştiren İngiliz dergi, organize suç örgütlerine yapılan operasyonlardan da bahsetti.

The Economist dergisi Türk ekonomisini yorumladı
Ekleme: 18.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
The Economist dergisi Türk ekonomisini yorumladı
Türkiye'de ekonomide oluşturulan yeni yol haritası ile enflasyonun tek haneye indirilmesi hedefleniyor.

Önde gelen bir diğer hedef ise yabancı yatırımcı için çekim merkezi olunması..

İngiltere merkezli yayın organı The Economist, bu hedefler dahilinde atılan adımlar ile birlikte Türk ekonomisinin değiştirdiği tarza dair bir analiz haber kayda geçti.

'GÖREVE GELEN YENİ EKONOMİ EKİBİ İŞLERİ DÜZELTİYOR'

Haberde, 'Seçim sonrası göreve gelen ekonomi ekibi işleri düzeltiyor' denirken enflasyondaki düşüş seyrine de dikkat çekildi.

Dergi ayrıca, Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri de haberinde yorumladı.

Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesindeki yöntem değişikliğine vurgu yapılan haberde, yüzde 31,5'lik faiz artışının altı çizildi. Aylık enflasyonun yüzde 9 seviyelerinden yüzde 3'lere kadar düşmesine dikkat çekildi.

The Economist dergisi Türk ekonomisini yorumladı

SUÇ ÖRGÜTLERİNE YAPILAN OPERASYONLAR

Haberde, Türk lirasının değer kaybının yavaşladığı ve ekonomi haricinde de olumlu gelişmelerin yaşandığı vurgulandı.

Göreve gelen yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın suç örgütlerine karşı verdiği mücadeleye değinen dergi, uyuşturucu baronlarına, silah ve insan kaçakçılarına yapılan operasyonlardan da bahsetti.

TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretiyle birlikte komşuyla ilişkilerin iyileşme yolunda olduğunu belirten The Economist, dış politikaya dair eleştirilerde de bulundu.

Türkiye'nin İsveç'in üyeliğini onaylaması için terör örgütü faaliyetlerinde bulunanlara yönelik taleplerinin yerini, ABD'nin F-16 satışını onaylamasının aldığı öne sürüldü.

Türkiye'nin Rusya'ya ve Hamas'a karşı aldığı tavır da dergi tarafından eleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'a yönelik açıklamalarının ABD ile ilişkilere zarar verebileceği iddia edildi.
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The Economist dergisi Türk ekonomisini yorumladı
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