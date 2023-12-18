Sisi yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi oyların yüzde 89,6'sını alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.67 milyon seçmen geçen hafta sandık başına gitmişti.Seçim, Mısır'ın yavaş yavaş ilerleyen ekonomik krizle mücadele ettiği ve Gazze'deki savaşın yayılma riskini yönetmeye çalıştığı bir dönemde gerçekleşti.