Sahada çalışmak yerine masa başında anket uyduruyor! CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan anket manipülasyonu

Yerel seçimlere sayılı günler anket firmaları vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor.Son zamanlarda AK Parti'nin rakiplerine karşı yakalağı büyük ivmenin ayak sesleri ise giderek artmaya devam ediyor. CHP yönetimindeki büyükşehirlerde hizmet yetersizliğinden şikayetçi olan vatandaşlar, CHP yönetimine karşı olan tavırlarını sürekli dile getiriyorlar.Vatandaşların şikatleri ayyuka çıkmış durumdayken, sahada çalışmak yerine masa başından anket uydurup medyaya servis eden CHP'li belediyeler, seçim öncesi kollarını sıvadı.Yeni Asır'da yer alan habere göre; skandallarıyla ülke gündeminden düşmeyen CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, iddiaya göre; belediye imkanlarını kullanarak bir firmaya anket hazırlattı ve kendisinin birinci çıktığı anket sonuçlarını belediye personellerinin sosyal medya hesaplarından ve bazı yerel gazetelerin internet sitelerinden yayınlattı.Karaca'nın yaptırdığı iddia edilen anket listesinde CHP de dahil olmak üzere aday adaylıklarını açıklayan birçok kişi yer almazken, aday adaylığı açıklamasında bulunmayan isimlerin yer alması dikkati çekti. Anketi gören CHP'li ve diğer partilerin aday adayları sonuçlar karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Karaca'nın hazırlattığı iddia edilen ankette; Alim Karaca yüzde 48.4 oy ile açık ara ilk sırada yer alırken, en yakın takipçisi ankette AK Partili olarak lanse edilen İYİ Partili Behçet Saatcı yüzde 38.8, AK Parti aday adayı Muhittin Kayabaş yüzde 31.8, CHP'li aday adayları Mehmet Demir ve Veli Pabuşçu ile AK Partili Yusuf Çaylı ise yüzde 30.9 oy alabildi.Yanlı olarak algı oluşturmak amacıyla hazırlatıldığı ileri sürülen anket sonuçlarının belediye personelleri tarafından şahsi sosyal medya hesapların paylaşıldığı ve bazı yerel yayın organlarında yayınlatıldığı iddia edildi. Bazı aday adayları ve ilçe sakinleri, Karaca'nın 'tek taraflı haksız rekabet ve algı operasyonu' yaptırdığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulundu.Bir vatandaş, sosyal medyadaki 'Şikayetim var Fethiye' sayfasından; 'Fethiye Belediyesi personelleri ve yöneticileri ile ilgili bir suç duyurusudur' başlığı ile #muğlavaliliği #muğlaemniyetmüdürlüğü #fethiyekaymakamlığı #yüksekseçimkurulu #adaletbakanlığı ve #cimer'i etiketleyerek yaptığı paylaşımda, Karaca'nın belediye imkanlarını kullanarak 2024 seçimlerine yön vermeye çalıştığını öne sürdü. 'Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: 'Yapılan bu propaganda ile ilgili TCK 217/A maddesinde düzenlenen halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu, kanunun 'Özel Hükümler' başlıklı ikinci kitabının 'Topluma Karşı Suçlar'ı düzenleyen üçüncü kısmının 'Kamu Barışına Karşı Suçlar' başlıklı beşinci bölümünde yer almaktadır. Madde; (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. İş bu konu ile ilgili gerekli merci ve kuruluşların gereğini yapmalarını arz ederim.'CHP'li Fethiye İlçe Belediye Başkan aday adayı Emrah Doğu da katıldığı bir televizyon programında, Karaca'nın anket oyununa tepki gösterdi. Doğu, ilçe belediye başkanlığı için CHP'de 8 aday dayı olduğunu ve bunun demokrasi şölenini ifade ettiğini söyledi. Aday adaylığını açıklamamış kişilerin isimlerinin Karaca'nın yaptırdığı ankettik listede olduğunu ancak kendisi açıkladığı halde adının bulunmadığını söyleyen Doğu, 'Bunun adı siyasi edepsizliktir. Bu yanlıştır. Çok ciddi ve büyük bir skandaldır. Bu anket gerçekse bu kurum açıklama yapmak zorundadır' dedi.Sosyal medyada Karaca'nın anketine tepki olarak yapılan paylaşımların altına ise çok sayıda yorum geldi. O yorumlardan bazıları şu şekilde:'Paspatur'u hiç denetlemeyerek Paspatur'u bitirenler kulübü. Bir sorun için bile zabıtayı aradığımızda 'geliyoruz' deyip gelmeyerek tekrar tekrar aradığımıza 'yeter aramayın' diyen bir belediye. Paspatur'u motor pistine çeviren belediye. Zerre kadar bir denetim yok. Sezonda göstermelik bir iki kere zabıta dolaşır. Maalesef Paspatur'u bitirdiniz. Önceki belediyeciliği ve mevcut belediyeyi Paspatur'u bitirme maharetlerinden dolayı tebrik ederim!!!''Çok uzağa gitmeyin. Gelin 1. Karagözler'e Fethiye'nin merkezi sayılır. Ne hizmet yapılmış görün. (Sıfır otur)''Bizden buna bir tane bile oy yok, açık ve net.''Sokak ortasında turist tartaklayarak ve telefondaki küfürleri ile ahlaki zaaflarını ilan etmiş bir kişi olduğu zaten herkesin malumudur.''Korku adama her şeyi yaptırır.'Fethiye'ye tatile giden Çağlar Özbakır, 2020'de trafikte tartıştığı CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile şoförünün kendisine hakaret ederek, otomobiline zarar verdiği iddiasıyla polise şikayetçi olmuştu. Karaca'nın 2021'de basketbol gönüllüsü olarak tanınan Serkan Yalnız'a 12 dakika boyunca art arda çirkin küfürler ettiği skandal ses kaydı ortaya çıkmıştı. Başkan Karaca'nın 2021'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda otobüs üstünden yere bayrak attığı ve Fethiye halkının yerden topladığı görüntüler de çok büyük tepki çekmişti. Bir vatandaş, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi'nin ardından sokakta yürüdüğü sırada Karaca ve yanındaki bir kişinin saldırısına uğradığını ileri sürmüş ve şikayetçi olmuştu. Karaca, geçtğimiz 30 Ağustos'ta, rengini şehitlerin kanlarından alan ay yıldızlı Türk Bayrağı üzerine ismini, soy ismini, unvanını ve Fethiye Belediyesi'nin logosunu bastırarak şehrin farklı noktalarına astırmıştı.CİMER'e başvuru yaptığını belirten AK Parti Fethiye Belediye Başkan aday adayı Salih Eroğlu, 'Fethiye Belediye Başkanı'nın yaptırdığı ve yerel gazetelerde yayınlattırdığı tek taraflı, haksız rekabet ve algı operasyonu yaptırdığı sözde anket hakkında şikayetimizle ilgi makamlara başvurduk' ifadelerini kullandı.