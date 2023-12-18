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Okulda hamile öğretmene saldırı! Bayıldı şoka girdi!

İstanbul Başakşehir’deki bir okulda dehşet dolu anlar yaşandı. Okula zorla girmeye çalışan veli, hamile bir öğretmene saldırdı. Olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisinin ise burnunu kırdı.

Ekleme: 18.12.2023 - 17:15 Güncelleme: 18.12.2023 - 17:17 / Editör: Ozge Selin
Okulda hamile öğretmene saldırı! Bayıldı şoka girdi!Korkunç olay Hacı Ali Osman Gül İlkokulu'nda yaşandı. Veli Mezher Ö. çocuğunu sınıfa kadar bırakmak istedi. İzin verilmeyince okul binasına zorla girmeye çalıştı. Mezher Ö., hamile öğretmen Esin Ç.'ye sınıfta öğrencilerinin önünde hakaretler savurarak saldırdı. Ardından olaya müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi Rıfkı Ç.'ye yumruk atarak burnunu kırdı.

Öğretmen Esin Ç.'nin olay yerinde kısa süreli baygınlık ve şok geçirdiği öğrenildi. Güvenlik görevlisi Rıfkı Ç. İse hastaneye giderek tedavi gördü. Öğretmen ve güvenlik görevlisi polis merkezine giderek şikayetçi olurken o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından Eğitimciler Birliği Sendikası İstanbul 1 No'lu Şubesi eğitim çalışanlarının katılımı ile okul önünde basın açıklaması yaptı.

Okulda hamile öğretmene saldırı! Bayıldı şoka girdi!

Eğitim-Bir-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Mükremin Köse, 'Eğitimcilere yönelik her saldırı aklımızı körleştirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta, irfanımızı yok etmektedir. Bu sebeple cehalete dayanan şiddeti bir an önce ortadan kaldırmalıyız. Öğretmenlerimizi hedef alan bütün saldırılar sona erinceye, karanlık, şuursuzluk son buluncaya kadar herkesi sorumluluk almaya davet ediyorum. Biz bilginin gücünün, cehalet cürmüyle sindirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Ruhumuzu besleyen, benliğimizi geliştiren, geleceğimizi aydınlatan milletçe varlığımızın dayanağı olan eğitimin, şiddete esir olmasına hep birlikte karşı durmalıyız' dedi.
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