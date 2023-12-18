Naci Görür'den ürküten deprem paylaşımı: Marmara’daki sistem gerilim biriktiriyor

Geçtiğimiz haftalarda Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem oldu.Deprem felaketini hatırlayan İstanbullular, dün akşam bir kez daha sarsıldı.AFAD, depremin merkez üssünü Yalova Çınarcık olarak açıkladı. 4.1 büyüklüğündeki deprem, yeniden korkuya neden olurken sosyal medyada ve televizyon ekranlarında deprem gerçeği konuşulmaya başlandı.Konuya ilişkin bir açıklama da, sık sık İstanbul için uyarılarda bulunan Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.Görür, sosyal medya hesabından ürküten bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı:Arkadaşlar, Marmara Denizi, Çınarcık Çukurluğunda 4,1 deprem oldu. Sanıyorum deprem Adalar Fayının güneyindeki küçük normal faylar üzerinde olmuş olabilir. Fay çözümü ile bu belli olacaktır. Fay haritasını koyuyorum. Marmara'daki sistem gerilim biriktiriyor, sevgiyle.