Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Artvin'in kıyı ilçelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 10°CAz bulutluİSTANBUL °C, 10°CAz bulutluKIRKLARELİ °C, 9°CAz bulutluKOCAELİ °C, 11°CAz bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 7°CAz bulutluDENİZLİ °C, 12°CAz bulutluİZMİR °C, 15°CAz bulutluMUĞLA °C, 16°CAz bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.ADANA °C, 19°CAz bulutluANTALYA °C, 21°CAz bulutluHATAY °C, 14°CAz bulutluMERSİN °C, 18°CAz bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 7°CAz bulutluESKİŞEHİR °C, 8°CAz bulutluKONYA °C, 6°CAz bulutluSİVAS °C, 4°CAz bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 9°CAz bulutluDÜZCE °C, 11°CAz bulutluKASTAMONU °C, 7°CAz bulutluZONGULDAK °C, 10°CAz bulutluParçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Artvin kıyı ilçelerinin (Hopa, Borçka ve Şavşat ilçeleri) hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.ARTVİN °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Hopa, Borçka ve Şavşat ilçeleri hafif yağmurluSAMSUN °C, 11°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 5°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 10°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 0°CParçalı bulutluKARS °C, 1°CParçalı bulutluMALATYA °C, 6°CAz bulutluVAN °C, 3°CParçalı bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 10°CAz bulutluGAZİANTEP °C, 12°CAz bulutluMARDİN °C, 8°CAz bulutluŞANLIURFA °C, 13°CAz bulutlu