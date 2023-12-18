Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 37 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkii Edirne istikametinde Volkan Metro Turizm'e ait 22 AAH 806 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden 50 ACK 779 plakalı TIR çarpıştı.Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.Kazada muavin Halil A. (26) hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Otobüste bulunan yolculardan Rüştü Ünlü, otobüsün Ankara'dan Edirne'ye gittiğini belirterek, 'Kazada sıkışanlar oldu. Kaza esnasında ayağı, boynu kırılanlar oldu.' dedi.Kaza nedeniyle Edirne yönünde trafik oluştu. Ekipler kaza yapan otobüsle tırı kaldırmak için çalışma başlattı.Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza ile ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, '18.12.2023 pazartesi günü saat 04.18'de Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Kısırkaya Mahallesi mevkii Edirne istikametinde, bir yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 37 kişi de yaralanmıştır. Yaralılardan 11'inin tedavisi olay yerinde yapılmış olup hastaneye sevklerine gerek duyulmamıştır. Kazada yaralanan diğer 26 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılmış olup, yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır' ifadeleri yer aldı.