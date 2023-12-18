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Karşıyaka için çarpıcı deprem uyarısı! Tek tek saydı, 'Zemin kötü' dedi...

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İzmir'e dikkati çekti. Moriwaki açıklamasında, "İzmir'de olan deprem kendisinin bulunduğu fay hattında değil, denizdeki fay hattında oldu. Kendisinin fay hattı kırılmadığı için İzmir'de deprem olabilir" dedi.

Ekleme: 18.12.2023 - 12:59 Güncelleme: 18.12.2023 - 13:05 / Editör: Ozge Selin
Karşıyaka için çarpıcı deprem uyarısı! Tek tek saydı, 'Zemin kötü' dedi...
Deprem bölgesi olan Türkiye için uyarılar, sık sık tekrarlanıyor...

Bu uyarıları yapan isimlerden birisi de yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki oldu.

Edirne'de konuşan deprem uzmanı, kamu kurumları, belediyeler, şirketler ve vatandaşların kendini depreme hazırlaması ve önlemler alması gerektiğini söyledi.

Önlemlere ilk olarak herkesin yaşadığı binadan başlaması gerektiğini anlatan Yoshinori Moriwaki, depremlerde binanın zemininin büyük önem taşıdığını belirterek, 'Binada biraz sıkıntı olsa da zemin iyiyse sıkıntı yok. Zemini iyi mi kötü mü bakacaksınız.' dedi.

'Oturduğunuz binaları kontrol edin'

Japon deprem uzmanı, şunları söyledi:

Oturduğunuz binada ruhsat, iskan var mı, yok mu, kontrol altında yapılan bir bina mı? Bunların hepsi kontrol edilecek. 2000 yılından önceki bina mı, sonra yapılan bina mı? 2000'den sonra yapılan binaysa rahat olabilirler. Yumuşak zemin, ruhsatı olmayan ve 2000 yılından önce yapılan binalarda deprem gelince sallantı ile çökme olabilir.

Bu durumda da yaşam üçgeni oluşturmak gerekiyor. Su, düdük, çikolata hazır olmalı yatağının yanında. Eşyaları sabitlememiz lazım, depremin ardından aile nerede buluşacak belirlenmeli. Bu şekilde hep beraber hazır olmalıyız.

Muş, Bingöl, Bitlis

Yoshinori Moriwaki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Doğu Anadolu Fay Hattı'ndaki Bingöl, Muş ve Bitlis'te deprem için önlem alınması gerektiğine dikkati çekti.

İzmirliler aman dikkat

Gemlik Körfezi'ndeki 5,1 büyüklüğündeki depreme değinen Yoshinori, depremin Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolunda gerçekleştiğini söyledi.

Depremin fayın kuzey kolunun geçtiği İstanbul'u etkilemediğini belirten Japon uzman, 'Körfezdeki deprem, fayın güney kolundaki Bursa, İnegöl, Balıkesir ve Bandırma'dan hissedildi. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda İstanbul için tabii ki deprem bekleniyor ama Türkiye'nin her yerinde deprem olabilir. İnsanlar artık 'ne zaman, nerede, kaç büyüklüğünde deprem olacak?' sorusunu sormasın. Artık geliyor onun için hazır olmak lazım.' diye konuştu.

Yoshinori, deprem riskinin bulunduğu İzmir'de özellikle bazı ilçelerde yaşayan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini anlattı.

Karşıyaka'ya dikkat çekti

İzmir'de 30 Ekim 2020'de 6,6 büyüklüğündeki depremin denizdeki fay hattında olduğunu vurgulayan Yoshinori, şöyle devam etti:

'İzmir'de olan deprem kendisinin bulunduğu fay hattında değil denizdeki fay hattında oldu. Kendisinin fay hattı kırılmadığı için İzmir'de deprem olabilir. Özellikle Karşıyaka dikkat etmeli, orada zemin çok kötü. Marmara Bölgesi'ne baktığımızda İnegöl, Bursa, Bandırma ve Balıkesir'de uzun zamandır 150 yıldır kırılmayan noktalar var. Gölcük'ten başlayıp İstanbul paralelinde adaların güneyinden geçen bir fay var denizin içinde onun da kırılması bekleniyor.'

İstanbul'da kentsel dönüşümün yumuşak zeminli bölgelerden başlayarak hızlı şekilde yapılması gerektiğini belirten Yoshinori Moriwaki, 'Eski Atatürk Havalimanı, Ataköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Avcılar'da hızlı şekilde kentsel dönüşüm yapılmalı. Komple binaların yeniden yapılması değil, güçlendirmeler yapılabilir.' ifadelerini kullandı.
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