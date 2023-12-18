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Kameralar saniye saniye kaydetti! Gösteri için suya girdiği suda balina saldırısına uğradı

Zaman zaman uzman eğitmenlerin balinalarla yaptığı gösteriler güzel sahnelere tanıklık etmemize olanak tanıyabiliyor. Ancak ortaya çıkan bu görüntülerde bir eğitmeninin katil balina saldırısından sağ kurtulduğu anı gösteriyor.

Ekleme: 18.12.2023 - 15:52 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:53 / Editör: Ozge Selin
Kameralar saniye saniye kaydetti! Gösteri için suya girdiği suda balina saldırısına uğradı
Eğitmen Ken Peters, parktaki orkalardan (katil balina olarak da bilinir) biri olan Kasatka nedeniyle ölümle burun buruna geldi. Ve bu dehşet verici görüntüleri ise saniye saniye kameraya kaydedildi.

Peters, Kasatka ile bir rutin gösteri için suya girmişti ama işler beklenmeyen bir şekilde çok ters gitti. Olay gerçekleştiğinde 39 yaşında olan adam, balinayla birlikte suya girdikten kısa bir süre ölümden döndü.

Kameralar saniye saniye kaydetti! Gösteri için suya girdiği suda balina saldırısına uğradı

Kasatka'nın antrenörünü burnuyla sudan kaldırması gerekiyordu ama bunun yerine ayağını yakalayıp havuzun dibine sürükledi. Bu süreçte orka arada yüzeyde yüzerken, Peters tekrar aşağı sürüklenmeden önce başını yukarı kaldırıp hava almaya çalıştı.

Kameralar saniye saniye kaydetti! Gösteri için suya girdiği suda balina saldırısına uğradı

Peters olağanüstü bir şekilde bu karşılaşmadan sağ ve yalnızca ayağı kırılarak kurtuldu.

Ve bunu ise ayağını Kasatka'nın çenesinden çıkarmaya çalışırken, onu havuzdan çeken iş arkadaşlarına doğru olabildiğince hızlı yüzmesiyle gerçekleşti.

Ölüme yakın deneyiminin ardından konuşan Peters, şunları söyledi: 'Bugün bir araba kazasında ölebilirim ama yine de arabaya biniyorum. Havuzun dibindeyken bile beni bırakacağını düşünmüştüm.'

Kameralar saniye saniye kaydetti! Gösteri için suya girdiği suda balina saldırısına uğradı

Yaklaşık 3 bin kilo ağırlığındaki Kasatka'nın Peters'ı tankının dibine sürüklediği görüntüler ise büyük yankı uyandırdı.

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