  • USD: 29,01 - 29,06
  • EURO: 31,66 - 31,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti’den istifalar hakkında ilk yorum! Dikkat çeken CHP vurgusu: Bunun adı operasyon siyasetidir!

İYİ Parti'de sular durulmadı. Meral Akşener'in 'yerel seçimde ittifak yok' sözleri üzerine parti karıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, peş peşe yaşanan istifalarla ilgili ilk kez yorum yaptı. Açık açık CHP'yi hedef aldı: Bunun adı operasyon siyasetidir!

İYİ Parti’den istifalar hakkında ilk yorum! Dikkat çeken CHP vurgusu: Bunun adı operasyon siyasetidir!
Ekleme: 18.12.2023 - 15:05 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti’den istifalar hakkında ilk yorum! Dikkat çeken CHP vurgusu: Bunun adı operasyon siyasetidir!
İYİ Parti, seçimlerde ciddi oranda oy kaybı yaşadı. PKK'nın siyasi kolu HEDEP'in gizli ortak olduğu 8'li koalisyonda oturan Meral Akşener'e tepki yağdı. Koltuğunu korumak isteyen Akşener'in yerel seçimlerde ittifak çağrılarına kapıyı kapatması ise partiyi karıştırdı. Özellikle ittifaktan yana olan isimler, Meral Akşener'e kazan kaldırdı. İstifalar birbirini kovaladı.

GİK üyesi Raşit Emir Süer, istifa eden isimlere sosyal medyadan tepki yağdırdı. Partiden istifa eden İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ile Diyarbakır'da 12 bin 750 kişiyi hedef göstererek 'Mevzu vatansa hepimiz ölelim. Mevzu makamsa hepiniz ölün' ifadelerini kullandı. Gerilim iyice tırmandı.

İYİ Parti’den istifalar hakkında ilk yorum! Dikkat çeken CHP vurgusu: Bunun adı operasyon siyasetidir!

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise partiyi karıştıran iddialarla ilgili ilk kez yorum yaptı. İstanbul'da istifa eden isimleri hedef göstererek şoke eden suçlamalar yaptı.

İYİ Parti'nin CHP'li isimlerce karıştırıldığına dikkat çeken Kürşad Zorlu, 'Bu ismi geçen arkadaşlardan (İstifa eden İBB Belediye Meclis Üyeleri) bir tanesi, bugün İstanbul dışında yakın bir ilin Belediye Meclis üyemizi arıyor.

İYİ Parti’den istifalar hakkında ilk yorum! Dikkat çeken CHP vurgusu: Bunun adı operasyon siyasetidir!

Diyor ki, 'Biz bu akşam bir TV kanalında bazı arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi meclis üyeleri olarak ifade edeceğiz. Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin' diyor. CHP'li bir ismin adını vererek 'Size onunla bir görüşme ayarlayalım hemen' diyor. Bunun adı operasyon siyasetidir' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’den istifalar hakkında ilk yorum! Dikkat çeken CHP vurgusu: Bunun adı operasyon siyasetidir!

MECLİS'TE DE KAN KAYBEDİYOR!

İYİ Parti, yaşanan istifalar nedeniyle Meclis'te de kan kaybetmeye başladı. İlk olarak Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu partiden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Hatipoğlu'nun ardından Ankara Milletvekili Adnan Beker ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den ayrıldı.

Çözülmenin sürdüğü partide Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ise Meral Akşener'e yönelik iddiaları nedeniyle partiden atıldı. Son olarak İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu da görevden ayrıldığını açıkladı. İYİ Parti'nin milletvekili sayısının 39'a düştü.


Başkan Erdoğan'dan uluslararası topluma Gazze çağrısı: Bu asli bir sorumluluk!
CHP'li Menderes Belediyesi'nde rüşvet skandalı! 250 bin dolara ruhsat
Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda: Zam oranı ne kadar olacak?
Diplomatik kaynaklar: 2024'de vize işlemleri hızlanacak
İYİ Parti’den istifalar hakkında ilk yorum! Dikkat çeken CHP vurgusu: Bunun adı operasyon siyasetidir!
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Macaristan ziyaretinde pek çok alanda 16 anlaşma imzalanacak
İsrailli gazeteciden dehşete düşüren sözler! Soykırımı böyle savundu: 'Evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum'
Donald Trump'tan 'Gazze' itirafı: Bizim hatamız!
CHP'de yeni kriz! Tunç Soyer'e baş kaldırdılar: İki ilçe başkanından sert tepki
Hitler'in ruhu hortladı! İsrailli yetkiliden kan donduran Gazze itirafı: Auschwitz gibi yapacağız
Fatih Erbakan yanıtladı: Cumhur İttifakı ile ittifak olacak mı?
MİT'ten son dönemde PKK'ya büyük darbe: Sözde sorumlular hedef alındı
Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e 'İYİ' kumpas! ‘Müstakil’ diyen! Akşener’in altını boşaltıyor! İşte İYİ Parti'deki iş birliği istifaları
Türkiye'de ilk olacak: Deniz üstü rüzgar santrali için teknik çalışmalar 2024'te başlayacak! Alanlar belirlendi
DEM ile CHP arasında seçim pazarlıklarının perde arkası
The Guardian o bölgeyi işaret etti! 'Yeni bir savaş kaçınılmaz'
Bakan Yusuf Tekin'in Meclis'teki terör konuşması HDP grubunu öfkelendirdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da hissedilen depremi görmezden geldi! Paylaşım bile yapmadı
The Economist dergisi Türk ekonomisini yorumladı
İki ülke alarmda: Kuzey Kore kıtalar arası balistik füze fırlattı
Yaraladığı sevgilisine cinsel istismarda bulunmuştu! Detaylar kan dondurdu: Ses duyulmasın diye…

Yaraladığı sevgilisine cinsel istismarda bulunmuştu! Detaylar kan dondurdu: Ses duyulmasın diye…

O ilimizde yakalandı: Nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığı öldü!

O ilimizde yakalandı: Nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balığı öldü!

Kameralar saniye saniye kaydetti! Gösteri için suya girdiği suda balina saldırısına uğradı

Kameralar saniye saniye kaydetti! Gösteri için suya girdiği suda balina saldırısına uğradı

Bakan Uraloğlu açıkladı! 64 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Bakan Uraloğlu açıkladı! 64 milyon kullanıcı sayısına ulaştı

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Çöpün içinden servet çıktı: İki yıl boyunca poşette bekletti değerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı

Bina Kimlik Sistemi hayata geçirildi! Kolon kesme, kaçak kat çıkma tarih olacak

Bina Kimlik Sistemi hayata geçirildi! Kolon kesme, kaçak kat çıkma tarih olacak